Siber suçlular kripto para borsasını hackledi! Milyonlarca dolar çalındı!

Altcoinlerin işlem gördüğü merkeziyetsiz finans (DeFi) platformu MonoX Finance'in hacklendiği ortaya çıktı. Şirketten 31 milyon dolar değerinde kripto para çalındı.

MonoX adıyla da bilinen borsanın akıllı sözleşme taslaklarındaki bir hata nedeniyle hacklendiği belirtildi. Sözleşmedeki hata nedeniyle şirketin Mono adındaki kripto paralarının değeri değiştirildi. Normalinde daha fazla değer atfedilen tokenlarla diğer projelerin tokenları daha az maliyetle satın alındı. Örnek vermek gerekirse Mono token şu anda 4.76 dolardan işlem görüyor. Sözleşmedeki açığı farkeden hackerlar işlem esnasında Mono'nun fiyatını 10 katına çıkartıp başka coinler alabileceğini tespit etti.

Bu yöntemle başkta coinler daha ucuza alındı ve defalarca yapılan bu işlemler nedeniyle ortaya 31 milyon dolarlık açık çıktı. Ethereum ve Polygon blokzincirlerde yer alan tokenların satın alındığı belirtildi. İki blok zincir de MonoX protokolüyle destekleniyor. Şirket çalınan paralardan 1 milyon dolar kurtardığını duyurdu.