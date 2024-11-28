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Sıcak su torbasındaki o detaya dikkat! Adeta bomba gibi patlayıp yanıklara yol açıyor…

Sıcak su torbası, ağrı ve krampları iyileştirmeye yardımcı olsa da uzmanlar kullanımı konusunda uyarıyorlar. Birçok insanın kullanmış olduğu sıcak su torbasıyla ilgili yakın zamanda olan bir olay herkesi şoke etti. Tarihi geçmiş sıcak su kullanan bir kişinin, sıcak su torbasının patlaması sonucu vücudunda ikinci dereceden yanıklar oluştu. Bu durum sonucunda ise konu ile ilgili konuşan Dr. Amir Khan, önemli uyarılarda bulundu.

Giriş Tarihi: 28.11.2024 14:14 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 14:14
Sıcak su torbasındaki o detaya dikkat! Adeta bomba gibi patlayıp yanıklara yol açıyor…

Sıcak su torbası genel olarak kullanımı güvenli kabul edilse de uzmanlar kullanımı konusunda dikkatli olunması gerektiğini ifade ediyorlar. İşte detaylar…

Sıcak su torbasındaki o detaya dikkat! Adeta bomba gibi patlayıp yanıklara yol açıyor…

DÖKÜNTÜLER MEYDANA GELEBİLİR

Konu ile ilgili konuşan Dr. Amir Khan, sıcak su torbasının direkt olarak cilde yakın tutmamak konusunda uyardı ve ciltte döküntü ve olası yanıklara neden olabileceğini ifade etti.

Sıcak su torbasındaki o detaya dikkat! Adeta bomba gibi patlayıp yanıklara yol açıyor…

Doktorun ifadelerine göre, su şişesini cildin üzerinde uzun süre tutmak cilt üzerinde döküntülere neden olabilir.

Sıcak su torbasındaki o detaya dikkat! Adeta bomba gibi patlayıp yanıklara yol açıyor…

SICAK SU TORBALARININ SON KULLANMA TARİHİ VAR MI?

Sıcak su torbalarının da son kullanma tarihi olduğu ifade eden uzman, son kullanma tarihi geçmiş bir sıcak su torbası kullanımının riskli olduğunu ifade etti.

Sıcak su torbasındaki o detaya dikkat! Adeta bomba gibi patlayıp yanıklara yol açıyor…

Son kullanma tarihi geçmiş sıcak su torbası kullanan kişilerde; torbanın patladığı ve ciltte yanıklar meydana geldiği gözlemlendi.

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