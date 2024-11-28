Sıcak su torbasındaki o detaya dikkat! Adeta bomba gibi patlayıp yanıklara yol açıyor…

Sıcak su torbası, ağrı ve krampları iyileştirmeye yardımcı olsa da uzmanlar kullanımı konusunda uyarıyorlar. Birçok insanın kullanmış olduğu sıcak su torbasıyla ilgili yakın zamanda olan bir olay herkesi şoke etti. Tarihi geçmiş sıcak su kullanan bir kişinin, sıcak su torbasının patlaması sonucu vücudunda ikinci dereceden yanıklar oluştu. Bu durum sonucunda ise konu ile ilgili konuşan Dr. Amir Khan, önemli uyarılarda bulundu.