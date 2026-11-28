KISKANÇLIK KONTROL ETME HAKKI VERMEZ

Oysa insanın ruhunda açılan yaralar her zaman gözle görülmez. Sürekli aşağılanan, tehdit edilen, değersiz hissettirilen ve korkuyla yaşamaya zorlanan bir kadın zamanla kendi kararlarından şüphe etmeye başlayabilir. Ne söyleyeceğini, nasıl davranacağını, hangi konuyu açmaması gerektiğini düşünerek yaşar. Karşısındaki insanın öfkelenmemesi için kendi isteklerinden vazgeçer. Bir süre sonra kendi mutluluğunu değil, karşısındaki kişinin ruh hâlini yönetmeye çalışır. İşte psikolojik şiddetin en ağır sonuçlarından biri budur: Kadının kendi hayatının merkezinden uzaklaşması. Sevgi, bir insanın özgürlüğünü kısıtlamak değildir. Kıskançlık, kontrol etme hakkı vermez. Bir kadının telefonunu incelemek, arkadaşlarını seçmek, kıyafetine karar vermek ya da nerede olduğunu sürekli sorgulamak sevginin göstergesi sayılamaz. Sevgi, insanın kendisini güvende ve değerli hissettiği bir ilişkide var olur. Korkunun, baskının ve tehdidin olduğu yerde sevgiden değil, güç mücadelesinden söz etmek gerekir.