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Şiddet kadının hayatına sessizce sızıyor! Sevgi ve kıskançlık adı altında gizlenen o tehlike...
Şiddet kadının hayatına sessizce sızıyor! Sevgi ve kıskançlık adı altında gizlenen o tehlike...
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün ardından şiddetin yalnızca fiziksel yaralanmalarla sınırlı olmadığı bir kez daha gündeme taşındı. Kadına yönelik şiddet; psikolojik baskı, kıskançlık bahanesiyle kurulan kontrol mekanizması ve ekonomik kısıtlamalarla hayatın her alanına sızıyor.
Giriş Tarihi: 28.11.2026 08:36