Sıfır Atık Festivali’ne 2. günde yoğun ilgi! Ziyaretçiler izlenimlerini anlattı: Çok keyifli vakit geçirdik

"Burada ayrı ayrı etkinlikler var. Farklı milletleri tanıyabileceğimiz alanlar oluşturulmuş. Çevre bilinciyle ilgili bu festivalde daha çok bilgi edindik. Sadece Türkiye için değil, farklı milletlerin de neler yaptığını gördük. Her insanın sıfır atık konusunu öğrenmesi gerektiğini anladım. Plastik, yemek, kağıt her şeyin ayrı atılması gerekiyor. Hem dünyaya hem ülkemize hem de çevre alanımıza dost olmamız lazım. Sera gazlarını ve fosil yakıtları da engellemiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.