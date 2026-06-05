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Sıfır Atık Festivali'ne 2. günde yoğun ilgi! Ziyaretçiler izlenimlerini anlattı: Çok keyifli vakit geçirdik
Sıfır Atık Festivali'ne 2. günde yoğun ilgi! Ziyaretçiler izlenimlerini anlattı: Çok keyifli vakit geçirdik
Enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Festivali, ikinci gününde de yoğun ilgi görüyor. Ziyaretçiler yeni günde Sıfır Atık Festivali izlenimlerini anlatarak, faydalı zaman geçirdiklerini dile getirdi. "Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm" temasıyla gerçekleştirilen festival, sürdürülebilir yaşam kültürünü yaygınlaştırmayı, çevresel farkındalığı artırmayı ve sıfır atık uygulamalarını toplumun tüm kesimleriyle buluşturmayı hedefliyor.
Giriş Tarihi: 05.06.2026 16:39
Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 16:40