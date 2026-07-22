Sıkışmamak için trafik ışığı koydular! Dünyanın en dar sokakları açıklandı: Türkiye’den o yerler listede...

Dünya üzerindeki şehirler sadece görkemli caddeleri veya devasa bulvarlarıyla değil, mimari tesadüfler ve tarihi gereksinimlerle oluşan daracık geçitleriyle de turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Sadece yan dönerek geçilebilen, efsanelere konu olan ve hatta itfaiyecilerin kestirme yolu olarak tasarlanan bu daracık sokaklar arasında Türkiye'den adını duyuran tarihi lokasyonlar da öne çıkıyor.