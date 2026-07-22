Trend Galeri Trend Yaşam Sıkışmamak için trafik ışığı koydular! Dünyanın en dar sokakları açıklandı: Türkiye'den o yerler listede...

Sıkışmamak için trafik ışığı koydular! Dünyanın en dar sokakları açıklandı: Türkiye'den o yerler listede...

Sadece 31 santimetre genişliğiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na giren yollardan, trafik ışığı olmadan geçilmesi imkansız tünellere kadar "Dünyanın En Dar Sokakları" listelendi. Dünya genelinde milyonlarca turistin "geçme testi" yaptığı bu sıra dışı rotalar arasında Türkiye'nin köklü tarihiyle öne çıkan noktaları da yer aldı. Peki, "Dünyanın en dar sokağı nerede? Türkiye'den listeye nereler girdi? İşte görenlerin inanmakta zorlandığı o yollar...

Giriş Tarihi: 22.07.2026 23:46 Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 23:51
Sıkışmamak için trafik ışığı koydular! Dünyanın en dar sokakları açıklandı: Türkiye’den o yerler listede...

Dünya üzerindeki şehirler sadece görkemli caddeleri veya devasa bulvarlarıyla değil, mimari tesadüfler ve tarihi gereksinimlerle oluşan daracık geçitleriyle de turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Sadece yan dönerek geçilebilen, efsanelere konu olan ve hatta itfaiyecilerin kestirme yolu olarak tasarlanan bu daracık sokaklar arasında Türkiye'den adını duyuran tarihi lokasyonlar da öne çıkıyor.

Sıkışmamak için trafik ışığı koydular! Dünyanın en dar sokakları açıklandı: Türkiye’den o yerler listede...

GUİNNESS REKORU: SADECE 31 SANTİMETRE!

Spreuerhofstraße (Reutlingen, Almanya): Dünyanın en dar sokağı unvanı resmi olarak buraya ait. 1727 yılında inşa edilen bu geçit, en dar noktasında sadece 31 santimetre genişliğinde. 1726 yılındaki büyük yangından sonra evlerin arasında tesadüfen oluşan bu boşluk, bugün dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin "geçme testi" yaptığı bir cazibe merkezi.

Sıkışmamak için trafik ışığı koydular! Dünyanın en dar sokakları açıklandı: Türkiye’den o yerler listede...

TRAFİK IŞIĞI OLAN TEK SOKAK!

Vinárna Čertovka (Prag, Çekya): Prag'ın kalbinde yer alan bu 50-70 santimetrelik sokak, dünyanın en ilginç trafik kuralına ev sahipliği yapıyor. Sokak o kadar dar ki, iki insanın karşı karşıya gelip sıkışmaması için her iki girişe trafik ışığı yerleştirilmiş. Geçmek isteyenler butona basıyor ve yeşil ışığın yanmasını bekliyor. Eğer kırmızıda geçmeye çalışırsanız, yolun ortasında geri dönmek zorunda kalabilirsiniz!

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıkışmamak için trafik ışığı koydular! Dünyanın en dar sokakları açıklandı: Türkiye’den o yerler listede...

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN DARACIK GEÇİTLER

Vicolo della Virilità (Ripatransone, İtalya): İsmi "Erkeklik Geçidi" anlamına geliyor ve yaklaşık 43 santimetre genişliğinde. Yerel efsanelere göre buradan sadece fit ve çevik olanlar geçebildiği için bu ismi almış. Turistler için tam bir dayanıklılık testi noktası!

Sıkışmamak için trafik ışığı koydular! Dünyanın en dar sokakları açıklandı: Türkiye’den o yerler listede...

BAĞDAT'IN DAR SOKAĞI (IRAK)

Bağdat'ın eski şehir kısmında yer alan bu tarihi geçit, yaklaşık 30 santimetre genişliğiyle Almanya'daki dünya rekorunu zorluyor. Sadece yayaların, o da yan dönerek geçebileceği bu sokak, şehrin kadim tarihini binaların arasına saklıyor.

Sıkışmamak için trafik ışığı koydular! Dünyanın en dar sokakları açıklandı: Türkiye’den o yerler listede...

STRADA SFORİİ (BRAŞOV, ROMANYA)

17. yüzyılda itfaiyecilerin bir mahalleden diğerine hızlıca geçebilmesi için bir "kestirme" olarak tasarlanmış. Genişliği yer yer 111 santimetreye kadar düşen bu yol, Avrupa'nın en dar yollarından biri kabul ediliyor.

Sıkışmamak için trafik ışığı koydular! Dünyanın en dar sokakları açıklandı: Türkiye’den o yerler listede...

PARLİAMENT STREET (EXETER, İNGİLTERE)

14. yüzyıldan kalma bu tarihi yol, Spreuerhofstraße keşfedilene kadar dünyanın en dar sokağı unvanını elinde bulunduruyordu. En dar noktası 64 santimetre olan sokağın uzunluğu ise yaklaşık 50 metre.

Sıkışmamak için trafik ışığı koydular! Dünyanın en dar sokakları açıklandı: Türkiye’den o yerler listede...

FAN TAN ALLEY (KANADA)

Victoria'daki Çin mahallesinde bulunan bu dar pasaj, geçmişte gizli kumarhanelerin merkeziydi.

Sıkışmamak için trafik ışığı koydular! Dünyanın en dar sokakları açıklandı: Türkiye’den o yerler listede...

TÜRKİYE'DEN ADINI DÜNYAYA DUYURANLAR

Cin Aralığı (Cumalıkızık, Bursa): UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Cumalıkızık köyünün en meşhur noktası. Yaklaşık 70 santimetre genişliğindeki bu sokağın adı Kurtuluş Savaşı dönemine dayanıyor. Köye giren düşman askerlerinden kaçan Türk askerlerinin bu daracık aralıkta izlerini kaybettirmesi üzerine, peşlerindekilerin "Buradan ancak cinler geçebilir" demesiyle sokağın adı Cin Geçidi kalmış.

Sıkışmamak için trafik ışığı koydular! Dünyanın en dar sokakları açıklandı: Türkiye’den o yerler listede...

MARDİN ABBARALARI

Mezopotamya'nın incisi Mardin'de mimari bir zeka örneği olan "Abbara"lar, evlerin altından geçen tünel benzeri geçitlerdir. Şehrin dik yokuşlarını birbirine bağlayan bu labirentler bazen o kadar daralır ki, sadece bir kişi omuzlarını çekerek geçebilir.

Sıkışmamak için trafik ışığı koydular! Dünyanın en dar sokakları açıklandı: Türkiye’den o yerler listede...

TARİHİ ŞANLIURFA SOKAKLARI

Özellikle "kabaltı" olarak adlandırılan geçitlerle birleşen Urfa sokakları, kavurucu sıcaklardan korunmak için yüksek duvarlı ve çok dar inşa edilmiştir. Bazı noktaları 80 santimetreye kadar düşen bu yollar, güneşin yakıcı etkisini kıran serin birer sığınak gibidir.

Sıkışmamak için trafik ışığı koydular! Dünyanın en dar sokakları açıklandı: Türkiye’den o yerler listede...

DİKİCİLER SOKAĞI (ÇORUM)

Yaklaşık 1,5 metre genişliğiyle Türkiye'nin tescilli dar sokakları arasında en dikkat çekici tarihi geçitlerden biri.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör