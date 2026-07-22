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Sıkışmamak için trafik ışığı koydular! Dünyanın en dar sokakları açıklandı: Türkiye'den o yerler listede...
Sıkışmamak için trafik ışığı koydular! Dünyanın en dar sokakları açıklandı: Türkiye'den o yerler listede...
Sadece 31 santimetre genişliğiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na giren yollardan, trafik ışığı olmadan geçilmesi imkansız tünellere kadar "Dünyanın En Dar Sokakları" listelendi. Dünya genelinde milyonlarca turistin "geçme testi" yaptığı bu sıra dışı rotalar arasında Türkiye'nin köklü tarihiyle öne çıkan noktaları da yer aldı. Peki, "Dünyanın en dar sokağı nerede? Türkiye'den listeye nereler girdi? İşte görenlerin inanmakta zorlandığı o yollar...
Giriş Tarihi: 22.07.2026 23:46
Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 23:51