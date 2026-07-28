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Sınıfta tef çaldırdı, 101 ülkeyi geride bıraktı! İzmirli öğretmenin projesi dünya birincisi seçildi…
Sınıfta tef çaldırdı, 101 ülkeyi geride bıraktı! İzmirli öğretmenin projesi dünya birincisi seçildi…
Türk eğitim sisteminin ve şanlı bayrağımızın adı 101 ülkenin yarıştığı dev organizasyonun zirvesine yazıldı. İzmirli Biyoloji Öğretmeni Gülgün Kaynakçı, okullarında müzik dersi olmamasına rağmen kendi imkanlarıyla kurduğu ritim ekibiyle hazırladığı "Beslenme Senfonisi" ders planı sayesinde dünya birinciliğine layık görüldü. Biyoloji dersini bendir, tef ve trampet sesleriyle birleştirerek öğrencilerine çevre bilincini aşılayan bu gurur verici projenin ilham veren tüm detayları haberimizde...
Giriş Tarihi: 28.07.2026 11:11
Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 11:28