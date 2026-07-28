Sınıfta tef çaldırdı, 101 ülkeyi geride bıraktı! İzmirli öğretmenin projesi dünya birincisi seçildi…

"ARTIK KATKI MADDELİ YİYECEĞE ELİM GİTTİĞİNDE O KAOTİK RİTİMLER KULAĞIMDA ÇINLIYOR"

Gıda tercihlerindeki değişime de değinen Çapar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öncesinde ambalajlı bir yiyecek gördüğümde sadece tadını düşünürdüm. Artık o ürünün ne kadar gıda kilometresi katettiği, ne kadar su tükettiğini ve arkasında nasıl bir karbon izi bıraktığını okumayı öğrendim. Artık kantinde veya markette elim katkı maddeli, aşırı işlenmiş bir abur cubura gittiğinde, o ders sınıfta tuttuğumuz gürültülü ve kaotik ritimler kulağımda çınlıyor. O gıdanın hem doğada bir fırtına kopardığını hem de kendi kan şekerimde ve vücudumda bir kriz yarattığını biliyorum. Bu ders bana sadece sınav için ezberlenecek bilgiler vermedi, tabağımdaki her lokmada hem kendi bedenimin hem de gezegenin sesini dinlemeyi öğretti."