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Sinir krizi geçiren kadın öyle şeyler yaptı ki: Babası eve koştu o halde bulundu!

İnanılmaz olay Aydın Efeler'de yaşandı. Sinir krizi geçiren kadın ortalığını birbirine kattı. Evinde bulunan eşyaları beşinci kattaki evinin balkonundan aşağıya attı. İşte olayın detayları…

İHA
Giriş Tarihi: 09.12.2024 14:29 Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 14:29
Sinir krizi geçiren kadın öyle şeyler yaptı ki: Babası eve koştu o halde bulundu!

Olay Aydın'daki bir binada yaşandı. Sinir hastası olduğu iddia edilen 45 yaşındaki Seçil A. anne ve babası ile yaşadığı evde yalnız olduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdi.

Sinir krizi geçiren kadın öyle şeyler yaptı ki: Babası eve koştu o halde bulundu!

Seçil A.'nın evde eline geçirdiği eşyaları beşinci kattaki evlerinin balkonundan aşağıya attığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Sinir krizi geçiren kadın öyle şeyler yaptı ki: Babası eve koştu o halde bulundu!

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kadının atlama ihtimalini göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri aldı.

Sinir krizi geçiren kadın öyle şeyler yaptı ki: Babası eve koştu o halde bulundu!

Olayı haber alır almaz Seçil A.'nın babası da eve geldi. Babasının ve ekiplerin kapıyı açma talebini geri çeviren kadın evin içerisine girdi.

Sinir krizi geçiren kadın öyle şeyler yaptı ki: Babası eve koştu o halde bulundu!

İtfaiyenin merdivenli aracı marifeti ile eve balkondan giren ekipler kadını koltukta hareketsiz yatar halde buldu.

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