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Sıralama tamamen değişti: Cebini düşünen o illere yerleşiyor! İşte Türkiye'nin en ucuz şehirleri
Sıralama tamamen değişti: Cebini düşünen o illere yerleşiyor! İşte Türkiye'nin en ucuz şehirleri
TÜİK'in son yaşam maliyeti verileri 81 ildeki tüm dengeleri kökünden sarstı. Cüzdanını rahatlatmak ve bütçesini korumak isteyenlerin yeni gözdesi olan o iller belli oldu. İşte megakentlerin masraflarına meydan okuyan Türkiye'nin en ucuz şehirleri sıralaması...
Giriş Tarihi: 30.09.2026 16:24
Güncelleme Tarihi: 30.09.2026 16:28