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Sıralama tamamen değişti: Cebini düşünen o illere yerleşiyor! İşte Türkiye'nin en ucuz şehirleri

TÜİK'in son yaşam maliyeti verileri 81 ildeki tüm dengeleri kökünden sarstı. Cüzdanını rahatlatmak ve bütçesini korumak isteyenlerin yeni gözdesi olan o iller belli oldu. İşte megakentlerin masraflarına meydan okuyan Türkiye'nin en ucuz şehirleri sıralaması...

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Giriş Tarihi: 30.09.2026 16:24 Güncelleme Tarihi: 30.09.2026 16:28
Sıralama tamamen değişti: Cebini düşünen o illere yerleşiyor! İşte Türkiye’nin en ucuz şehirleri

İstanbul, İzmir ve Ankara gibi megakentler zirvedeki yerini korurken; kira, konut, gıda ve ulaşım harcamalarının en düşük seyrettiği Anadolu illeri, özellikle emekliler, öğrenciler ve uzaktan çalışanlar için yeni bir çekim merkezi haline geldi. İşte geçinmesi en kolay şehirlerin tam listesi...

Sıralama tamamen değişti: Cebini düşünen o illere yerleşiyor! İşte Türkiye’nin en ucuz şehirleri

TÜİK Açıkladı: Türkiye'de En Pahalı ve En Ucuz Bölgeler Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi (BSGP) sonuçlarını yayımladı. Çalışma, Türkiye genelinde vatandaşların aynı gelirle farklı bölgelerde ne ölçüde mal ve hizmet satın alabildiğini ortaya koydu.

Sonuçlara göre, fiyat düzeyi en yüksek bölge İstanbul, en düşük bölge ise Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt oldu.

Sıralama tamamen değişti: Cebini düşünen o illere yerleşiyor! İşte Türkiye’nin en ucuz şehirleri

Bölgesel Satın Alma Gücü Nasıl Hesaplandı?

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) Düzey 2 baz alınarak oluşturulan endekslerde;

-100'ün üzerindeki değerler Türkiye ortalamasına göre daha pahalı,

-100'ün altındaki değerler ise daha ucuz bölgeleri ifade ediyor.

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Sıralama tamamen değişti: Cebini düşünen o illere yerleşiyor! İşte Türkiye’nin en ucuz şehirleri

İşte, genel tüketim harcamaları için bölgesel fiyat düzeyi endekslerine göre en pahalı şehirler;

Sıralama tamamen değişti: Cebini düşünen o illere yerleşiyor! İşte Türkiye’nin en ucuz şehirleri

1. TR10 (İstanbul) – 112,6

Sıralama tamamen değişti: Cebini düşünen o illere yerleşiyor! İşte Türkiye’nin en ucuz şehirleri

2. TR31 (İzmir) – 110,1

Sıralama tamamen değişti: Cebini düşünen o illere yerleşiyor! İşte Türkiye’nin en ucuz şehirleri

3. TR22 (Balıkesir, Çanakkale) – 108,0

Sıralama tamamen değişti: Cebini düşünen o illere yerleşiyor! İşte Türkiye’nin en ucuz şehirleri

4. TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) – 106,3

Sıralama tamamen değişti: Cebini düşünen o illere yerleşiyor! İşte Türkiye’nin en ucuz şehirleri

5. TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) – 104,4

Sıralama tamamen değişti: Cebini düşünen o illere yerleşiyor! İşte Türkiye’nin en ucuz şehirleri

6. TR51 (Ankara) – 104,4

Sıralama tamamen değişti: Cebini düşünen o illere yerleşiyor! İşte Türkiye’nin en ucuz şehirleri

7. TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) – 104,2

Sıralama tamamen değişti: Cebini düşünen o illere yerleşiyor! İşte Türkiye’nin en ucuz şehirleri

8. TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) – 102,6

Sıralama tamamen değişti: Cebini düşünen o illere yerleşiyor! İşte Türkiye’nin en ucuz şehirleri

9. TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) – 102,5

Sıralama tamamen değişti: Cebini düşünen o illere yerleşiyor! İşte Türkiye’nin en ucuz şehirleri

10. TR62 (Adana, Mersin) – 102,3

Sıralama tamamen değişti: Cebini düşünen o illere yerleşiyor! İşte Türkiye’nin en ucuz şehirleri

11. TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) – 101,8

Sıralama tamamen değişti: Cebini düşünen o illere yerleşiyor! İşte Türkiye’nin en ucuz şehirleri

12. TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) – 100,8

Sıralama tamamen değişti: Cebini düşünen o illere yerleşiyor! İşte Türkiye’nin en ucuz şehirleri

13.TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) – 99,0

Sıralama tamamen değişti: Cebini düşünen o illere yerleşiyor! İşte Türkiye’nin en ucuz şehirleri

14. TR52 (Konya, Karaman) – 97,5

Sıralama tamamen değişti: Cebini düşünen o illere yerleşiyor! İşte Türkiye’nin en ucuz şehirleri

15. TR33 (Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak) – 97,4

Sıralama tamamen değişti: Cebini düşünen o illere yerleşiyor! İşte Türkiye’nin en ucuz şehirleri

16. TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) – 97,3

Sıralama tamamen değişti: Cebini düşünen o illere yerleşiyor! İşte Türkiye’nin en ucuz şehirleri

17. TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) – 97,1

Sıralama tamamen değişti: Cebini düşünen o illere yerleşiyor! İşte Türkiye’nin en ucuz şehirleri

18. TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) – 96,6

Sıralama tamamen değişti: Cebini düşünen o illere yerleşiyor! İşte Türkiye’nin en ucuz şehirleri

19. TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) – 96,6

Sıralama tamamen değişti: Cebini düşünen o illere yerleşiyor! İşte Türkiye’nin en ucuz şehirleri

20. TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) – 96,0

Sıralama tamamen değişti: Cebini düşünen o illere yerleşiyor! İşte Türkiye’nin en ucuz şehirleri

21. TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) – 95,6