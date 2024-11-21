Şırnak Silopi’de acı bekleyiş: Ekipler 2 gündür Hüsamettin Yalgettekin’i arıyor!

En son 17 Kasım saat 11.00 sıralarında Cizre'de olduğu tespit edilen Yalgettekin için, dün AFAD ve Cizre Belediyesi dalgıç ekipleri tarafından Dicle Nehri'nde arama çalışması başlatıldı. Havanın kararması üzerine aramalara ara verildi.