Bora Engin'in silahla öldürüldüğü tespit edildi. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bora Engin'in bir süre önce apartmanda yaşayan komşuları tarafından gürültü yaptığı için polise şikâyet edildiğini saptadı. Bu şikâyetlerden birinde, polislerle birlikte Bora Engin'in dairesine giden site yöneticisi Mehmet N.O.'nun uyarıları yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldığı ancak aralarında bir husumet başladığı, Bora Engin'in, kendisini şikâyet ettiği gerekçesiyle Mehmet N.O. ve kardeşi S.O. ile tartışmalar yaşadığı öğrenildi. Bu bilgiye ulaşan polis, Mehmet N.O.'yu gözaltına alarak ifadesine başvurdu. Mehmet N.O.'nun evinde ise kan bulaşmış ayakkabılara ve kardeşi S.O.'ya ait ruhsatlı 2 tabanca ile 1 av tüfeğine ulaşıldı.