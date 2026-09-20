Trend
Galeri
Trend Yaşam
Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeğe ne oldu? 10 Eylül gecesi karanlığa gömülen sır!
Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeğe ne oldu? 10 Eylül gecesi karanlığa gömülen sır!
Sivas'ın çetin yaylasında bez bir çadırın altına doğan 11 aylık minik Büşra'nın sır dolu kayboluşu Türkiye'nin yüreğini dağladı. Sakat bir kuzuyla aynı çadırı paylaşan, henüz emekleme çağındaki 11 aylık bebek, bir gecede sırra kadem bastı. Anne ve baba tutuklanırken, Büşra'nın yaşadığı çadırdan dram çıktı. Annesi 14 yaşında çocuk gelin olan Büşra'nın kardeşlerinin ise okula bile gitmediği belirlendi. Büşra bebeğin öz babası tarafından katledilip araziye atıldığı ya da biriken borçlara karşılık çadırdan kaçırılıp satıldığı iddiaları ise halen aydınlatılmadı. Büşra bebekten geriye çadırdaki yürüteç kaldı.
Giriş Tarihi: 20.09.2026 07:12
Güncelleme Tarihi: 20.09.2026 11:27