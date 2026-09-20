Sivas’ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeğe ne oldu? 10 Eylül gecesi karanlığa gömülen sır!

"BORCA KARŞILIK GECE YARISI ÇADIRDAN KAÇIRILDI" İDDİASI:

Sivas 4 Eylül Çocuk Evinde koruma altına alınan 9 yaşındaki ağabey Ramazan ve 8 yaşındaki abla Hilal'in beyanları ise tüyler ürpertti. Ağabey Ramazan, babasının çok borcu olduğu Mehmet Kızılkaya isimli şahsın gece yarısı çadıra girerek yanında yatan Büşra'yı kucaklayıp götürdüğünü, babasının annesine "Borçları kapatmak için Büşra'yı Mehmet'e vermemiz gerekiyor" dediğini söyledi. Anne Elif de son ifadesinde bu olayı doğrulayarak Yusuf'un borçları yüzünden bebeğin götürülmüş olabileceğini beyan etti.

SIR PERDESİ HALEN ARALANAMADI: BÜŞRA BEBEK NEREDE?

Sakat bir kuzuyla aynı çadırda hayata gözlerini açan, annesinin arkasından emekleyen 11 aylık Büşra bebek halen bulunamadı. 11 aylık bu çaresiz bebek, öz ailesi tarafından vahşice katledildi mi, yoksa borçlara karşılık çadırdan kaçırılarak başka bir hayata mı satıldı? Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada sır perdesi korunuyor.