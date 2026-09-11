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Siyah-beyazlılar sahaya çıkıyor! Beşiktaş-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de 5. hafta heyecanı Beşiktaş-Erzurumspor karşılaşmasıyla devam ediyor. Siyah-beyazlılar sahasında oynayacağı mücadelede galibiyet hedeflerken maçın saati ve yayın bilgileri de netleşti. Peki, Beşiktaş-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 11.09.2026 11:42 Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 11:46
Siyah-beyazlılar sahaya çıkıyor! Beşiktaş-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Süper Lig'de 5. haftanın açılışı Beşiktaş ile Erzurumspor FK arasındaki karşılaşmayla yapılacak. İstanbul'da oynanacak mücadele öncesinde iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Maçın başlama saati ve canlı yayın bilgisi de belli oldu.

Siyah-beyazlılar sahaya çıkıyor! Beşiktaş-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Erzurumspor FK, Süper Lig'in 5. haftasında bugün karşı karşıya gelecek. Mücadele 11 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Siyah-beyazlılar sahaya çıkıyor! Beşiktaş-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Erzurumspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Futbolseverler saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı canlı takip edebilecek.

Siyah-beyazlılar sahaya çıkıyor! Beşiktaş-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ LİGE NASIL BAŞLADI?

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk dört haftasında 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlı ekip Eyüpspor'u 1-0, Çorum FK'yi 6-2 ve Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederken Alanyaspor deplasmanından 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Beşiktaş, dört maç sonunda 9 puana ulaştı.

Siyah-beyazlılar sahaya çıkıyor! Beşiktaş-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ERZURUMSPOR LİGE NASIL BAŞLADI?

Erzurumspor FK, Süper Lig'in ilk dört haftasında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Mavi-beyazlı ekip son maçında Konyaspor'u 1-0 yenerek sezonun ilk galibiyetine ulaştı ve puanını 4'e çıkardı.