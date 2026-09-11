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Siyah-beyazlılar sahaya çıkıyor! Beşiktaş-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Siyah-beyazlılar sahaya çıkıyor! Beşiktaş-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'de 5. hafta heyecanı Beşiktaş-Erzurumspor karşılaşmasıyla devam ediyor. Siyah-beyazlılar sahasında oynayacağı mücadelede galibiyet hedeflerken maçın saati ve yayın bilgileri de netleşti. Peki, Beşiktaş-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 11.09.2026 11:42
Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 11:46