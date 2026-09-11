Siyah-beyazlılar sahaya çıkıyor! Beşiktaş-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de 5. haftanın açılışı Beşiktaş ile Erzurumspor FK arasındaki karşılaşmayla yapılacak. İstanbul'da oynanacak mücadele öncesinde iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Maçın başlama saati ve canlı yayın bilgisi de belli oldu.