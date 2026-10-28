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Sizin memleketiniz de 'miras listesinde' olabilir! İşte il il Türkiye'nin paha biçilemez 101 hazinesi
Sizin memleketiniz de "miras listesinde" olabilir! İşte il il Türkiye'nin paha biçilemez 101 hazinesi
Belki de yıllardır önünden geçip gittiğiniz ama değerini hiç bilmediğiniz o paha biçilemez dünya mirası, aslında kendi memleketinizde saklı olabilir! UNESCO'nun tüm dünyayı peşinden koşturan ve milyonlarca turisti ülkemize çekecek olan gizli Türkiye listesi nihayet gün yüzüne çıktı. İğne atsanız yere düşmeyecek hale gelmeden önce acilen rotanızı çevirmeniz gereken o şoke edici 101 hazinenin nerede olduğuna inanamayacaksınız!
Giriş Tarihi: 28.10.2026 07:44
Güncelleme Tarihi: 28.10.2026 08:33