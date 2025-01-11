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Şoför darbetti müdür izledi! Otizmli genç dakikalarca şiddet görmüştü! Olayın perde arkası pes dedirtti!

Çekmeköy'de otizmli gençler için kurulan spor kulübünde 29 Ağustos'ta yaşanan şiddet skandalında soruşturma tamamlandı. İddianamede skandalın perde arkası anlatıldı. Kulüpte servis şoförlüğü yapan Ferdi B.'nin otizmli genç B.C.'yi duvara sıkıştırarak defalarca kafasına ve yüzüne vurduğu, bu esnada kulübün müdürü Ezgi F.'nin de olay yerinde olduğu vurgulandı. İki şüpheliye de "Kasten yaralama" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Giriş Tarihi: 11.01.2025 09:55 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 10:44
Şoför darbetti müdür izledi! Otizmli genç dakikalarca şiddet görmüştü! Olayın perde arkası pes dedirtti!

Çekmeköy'de otizmli gençler için kurulan spor kulübünde 29 Ağustos 2024 günü şiddet skandalı yaşanmış, iddiaya göre okulda servis şoförlüğü yapan Fırat B., 19 yaşındaki otizmli genç B.C.'yi duvara sıkıştırarak yumrukla darp etmişti. Korkunç olay, aynı okulda çalışan ve tanık olduğu şiddet nedeniyle işten ayrılan bir öğretmen tarafından kayda alınmış, bu şekilde ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili savcılık, okul müdürü Ezgi F. ve şoför Fırat B. Hakkında soruşturma başlatmış, saldırgan şoför bu kapsamda tutuklanmıştı.

Şoför darbetti müdür izledi! Otizmli genç dakikalarca şiddet görmüştü! Olayın perde arkası pes dedirtti!

OTİZMLİ GENCİN KAFASINA VE YÜZÜNE SALDIRI

Otizmli gence yönelik şiddet skandalıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. SABAH'ın ulaştığı iddianamede olay tarihinde mağdurun spor kulübünde olduğu sırada adı geçen spor kulübünde görev yapan şüpheli Ferdi B.'nin mağduru darp ettiği, şüpheli Ferdi'nin önce mağdurun kafasına iki kez sert bir şekilde yumruk attığı, akabinde kafasına ve yüzüne defalarca vurmaya devam ettiği anlatıldı.

Otizmli genç dakikalarca şiddet görmüştü! Olayın perde arkası pes dedirtti! Kulüp müdürü olanlara göz yummuş... | Video

Şoför darbetti müdür izledi! Otizmli genç dakikalarca şiddet görmüştü! Olayın perde arkası pes dedirtti!

ADLİ TIP RAPORU "KENDİNİ SAVUNAMAZ"

İddianamede şüpheli Ferdi'nin eylemi sırasında adı geçen spor kulübünün sahibi ve yöneticisi olan diğer şüpheli Ezgi F. ve olay tanığı konumundaki M.C.'nin de olay yerinde olduğunun altı çizildi. İstanbul Anadolu Adli Tıp Şube Müdürlüğünce düzenlenen raporda mağdurun otizm hastası olduğu, orta derecede zeka geriliğinin bulunduğu, kendisine yönelik olarak işlenen fiile karşı ruhsal yönden karşılık verecek durumda olmadığı kaydedildi.

Şoför darbetti müdür izledi! Otizmli genç dakikalarca şiddet görmüştü! Olayın perde arkası pes dedirtti!

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDE DEFALARCA VURMUŞ

İncelenen kamera görüntüleri neticesinde dosyaya giren bilirkişi raporunda ise şüpheli Ferdi B.'nin mağduru köşeye sıkıştırdığı, üst üste iki kez kafasına sertçe yumruk şeklinde vurduğu, akabinde şüpheli ferdinin beş kez mağdurun kafasına ve yüzüne yumruk attığı aktarıldı.

Şoför darbetti müdür izledi! Otizmli genç dakikalarca şiddet görmüştü! Olayın perde arkası pes dedirtti!

VİDEOYU ÇEKEN ÖĞRETMEN ANLATTI

Tanık olarak dinlenen öğretmen M.C.'nin ifadesinde adı geçen spor merkezinde çalıştığını, çocuklara çokça şiddet uygulandığına şahit olduğunu, vicdanen rahatsız olduğu için olay günü Ferdi B.'nin mağdura şiddet uyguladığını gördüğünde görüntüyü kayda alarak ihbarda bulunduğunu, mağdurun darp edilmesi sırasında Ezgi F.'nin de olay yerinde bulunduğunu, herhangi bir müdahalesi ve itirazı olmadığını söylediği belirtildi.

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