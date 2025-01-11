Şoför darbetti müdür izledi! Otizmli genç dakikalarca şiddet görmüştü! Olayın perde arkası pes dedirtti!

Çekmeköy'de otizmli gençler için kurulan spor kulübünde 29 Ağustos 2024 günü şiddet skandalı yaşanmış, iddiaya göre okulda servis şoförlüğü yapan Fırat B., 19 yaşındaki otizmli genç B.C.'yi duvara sıkıştırarak yumrukla darp etmişti. Korkunç olay, aynı okulda çalışan ve tanık olduğu şiddet nedeniyle işten ayrılan bir öğretmen tarafından kayda alınmış, bu şekilde ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili savcılık, okul müdürü Ezgi F. ve şoför Fırat B. Hakkında soruşturma başlatmış, saldırgan şoför bu kapsamda tutuklanmıştı.