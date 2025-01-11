Otizmli genç dakikalarca şiddet görmüştü! Olayın perde arkası pes dedirtti! Kulüp müdürü olanlara göz yummuş... | Video

Çekmeköy'de otizmli gençler için kurulan spor kulübünde 29 Ağustos'ta yaşanan şiddet skandalında soruşturma tamamlandı. İddianamede skandalın perde arkası anlatıldı. Kulüpte servis şoförlüğü yapan Ferdi B.'nin otizmli genç B.C.'yi duvara sıkıştırarak defalarca kafasına ve yüzüne vurduğu, bu esnada kulübün müdürü Ezgi F.'nin de olay yerinde olduğu vurgulandı. İki şüpheliye de "Kasten yaralama" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.