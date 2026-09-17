Sofralara gelene kadar 11 saat kaynatılıyor! Torosların taş eriği dağlardan çuvallarla toplanıyor

"KIŞ SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ"

Ekşi tarhananın Akseki ve çevresinde kış hazırlıklarının önemli bir parçası olduğunu belirten Çelik, "Akseki ve çevresinde mutlaka bu kışlık meşhur yemeğimizi yaparlar. Her evde olmasa bile yöremizde bu gelenek yaşatılır" dedi.

Taş erikten elde edilen ekşinin de mutfakta değerlendirildiğini söyleyen Çelik, "Kaynatılan suyunu da salatalarda ve yemeklerde kullanıyoruz. Nar ekşisinden bile daha lezzetli olduğunu düşünüyoruz. Doğal ve oldukça lezzetli bir ürün. Şifalı olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

