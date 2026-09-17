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Sofralara gelene kadar 11 saat kaynatılıyor! Torosların taş eriği dağlardan çuvallarla toplanıyor

Antalya'nın Akseki ve İbradı ilçelerinde Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde kendiliğinden yetişen taş erik, yöre mutfağının en özel lezzetleri arasında yer alıyor. Dağ eriği olarak da bilinen bu ekşi meyve, zorlu arazilerden büyük bir emekle toplanıp saatler süren işlemlerden geçiriliyor. Reçel ve kurutmalık olarak değerlendirilen taş eriğin en dikkat çekici kullanım alanlarından biri ise yörede nesilden nesile aktarılan geleneksel bir lezzet…

İHA
Giriş Tarihi: 17.09.2026 12:03 Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 12:24
Sofralara gelene kadar 11 saat kaynatılıyor! Torosların taş eriği dağlardan çuvallarla toplanıyor

Antalya'nın Akseki ve İbradı ilçelerindeki Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde kendiliğinden yetişen taş erik, yöredeki geleneksel mutfağın vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. "Dağ eriği" ve "yaban eriği" olarak da bilinen ekşi meyve, olgunlaştığında dağlardan toplanarak reçel ve kurutmalığın yanı sıra ekşi yapımında kullanılıyor.

Sofralara gelene kadar 11 saat kaynatılıyor! Torosların taş eriği dağlardan çuvallarla toplanıyor

Akseki'de ise taş erik, ilçenin tescilli yöresel lezzetlerinden ekşi tarhananın yapımında da kullanılıyor.

Sofralara gelene kadar 11 saat kaynatılıyor! Torosların taş eriği dağlardan çuvallarla toplanıyor

"DAĞDAN ÇUVALLARLA TOPLANIYOR"
Rakımı yüksek dağlık alanlarda doğal olarak yetişen taş erikler, olgunlaşma döneminde yöre halkı tarafından dağlardan toplanıyor. Zorlu arazi şartlarında çuvallara doldurulan erikler, büyük bir emekle dağlardan indirilerek araçlarla köye getiriliyor. Burada yıkanıp temizlenen erikler, uzun süren kaynatma ve süzme işlemlerinden geçiriliyor.

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Sofralara gelene kadar 11 saat kaynatılıyor! Torosların taş eriği dağlardan çuvallarla toplanıyor

Dağ eriğini toplama sürecinin oldukça zahmetli olduğunu anlatan Şengül Tak, "Biz bunları dağdan topluyoruz. Çuvallara doldurup köye getiriyoruz. Burada yıkayıp temizliyoruz, ardından kaynatıyoruz. Daha sonra çuvallara koyup süzüyoruz ve tekrar kaynatıyoruz. Dağlardan çuvallarla, büyük bir zahmetle topluyoruz. Dağdan indirip araçlarla köye getirip yıkıyoruz, temizliyoruz ve kaynatıyoruz. Sonra yine büyük bir emekle hazırlayıp satışa sunuyoruz" dedi.

Sofralara gelene kadar 11 saat kaynatılıyor! Torosların taş eriği dağlardan çuvallarla toplanıyor

"SAATLERCE KAYNATILIYOR"
Dağ eriğinden ekşi elde etmek için uzun süren bir işlem uyguladıklarını belirten Tak, "Önce eriği yaklaşık 5 saat kaynatıyoruz. Daha sonra süzüp temizliyoruz. Suyunu aldıktan sonra yaklaşık 6 saat daha kaynatıyoruz. Böylece su koyulaşıyor ve ekşi haline geliyor. Eriğin posası ve çekirdeği süzme aşamasında kesede kalıyor" diye konuştu. Geleneksel yöntemle hazırlanan ekşinin oldukça yoğun olduğunu ifade eden Tak, "En azından 10 kilo erikten ancak 1 kilo ekşi çıkıyor. Çünkü erik kaynama aşamasından geçtikçe posası ve çekirdeği ayrılıyor. Suyu da kaynadıkça koyulaşıyor" dedi.

Sofralara gelene kadar 11 saat kaynatılıyor! Torosların taş eriği dağlardan çuvallarla toplanıyor

"BU YIL 100 KİLOGRAM EKŞİ YAPTILAR"
Bu yıl ilk kez deneme amacıyla dağ eriği ekşisi yapmaya başladıklarını belirten Tak, "Bu yıl deneme amaçlı yapmıştık. Toplamda 100 kilogram ekşi yaptık. Satışa sunuyoruz. Allah izin verirse gelecek yıl daha fazlasını yapacağız" ifadelerini kullandı. Dağ eriği ekşisinin mutfakta farklı şekillerde kullanıldığını söyleyen Tak, "Salatalarda, çorbalarda, her şeyde ekşi yerine bunu kullanıyoruz. Kurusunu da saklayıp çorbaların içerisinde limon yerine kullanabiliyoruz" dedi.

Sofralara gelene kadar 11 saat kaynatılıyor! Torosların taş eriği dağlardan çuvallarla toplanıyor

"TAŞ ERİĞİN ASIL LEZZETİ EKŞİ TARHANADA ORTAYA ÇIKIYOR"
Akseki'de yaşayan Ayşe Çelik ise Toros Dağları'nda yetişen taş eriğin, ilçenin tescilli yöresel lezzetlerinden ekşi tarhananın temel malzemelerinden biri olduğunu söyledi. Ekşi tarhananın yapımını anlatan Çelik, "Akseki'nin tescilli yöresel yemeği olan ekşi tarhanayı Toros Dağları'nda yetişen taş erikten, yani dağ eriğinden yapıyoruz. Erikler olgunlaşınca dağlara gideriz. Değneklerle ağaçları silkeler, erikleri toplarız" dedi.

Sofralara gelene kadar 11 saat kaynatılıyor! Torosların taş eriği dağlardan çuvallarla toplanıyor

"TAŞ ERİK TARHANAYA LEZZET KATIYOR"
Ekşi tarhananın yapımında buğday yarması, domates ile kırmızı ve yeşil biber kullandıklarını belirten Çelik, "Buğday yarması, domates, kırmızı ve yeşil biberi önce kaynatıyoruz. Daha sonra dağ eriğini ayrı bir tencerede kaynatıyoruz. Kaynayan eriğin çekirdeklerini ayırıyoruz. Ardından sıcağı sıcağına buğday yarmasının üzerine döküp iyice karıştırıyoruz" diye konuştu.
Hazırlanan karışımın bir gece bekletildiğini anlatan Çelik, "Bir gece bekletip ertesi gün sinilere seriyoruz. Gölgede kurutuyoruz. Daha sonra kışın pişirilmek üzere sofralardaki yerini alıyor. Bambaşka bir lezzeti oluyor. Tarhanaya asıl lezzeti veren dağ eriğidir" ifadelerini kullandı.

Sofralara gelene kadar 11 saat kaynatılıyor! Torosların taş eriği dağlardan çuvallarla toplanıyor

"KIŞ SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ"
Ekşi tarhananın Akseki ve çevresinde kış hazırlıklarının önemli bir parçası olduğunu belirten Çelik, "Akseki ve çevresinde mutlaka bu kışlık meşhur yemeğimizi yaparlar. Her evde olmasa bile yöremizde bu gelenek yaşatılır" dedi.
Taş erikten elde edilen ekşinin de mutfakta değerlendirildiğini söyleyen Çelik, "Kaynatılan suyunu da salatalarda ve yemeklerde kullanıyoruz. Nar ekşisinden bile daha lezzetli olduğunu düşünüyoruz. Doğal ve oldukça lezzetli bir ürün. Şifalı olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

Sofralara gelene kadar 11 saat kaynatılıyor! Torosların taş eriği dağlardan çuvallarla toplanıyor

"GELENEKSEL LEZZET GELECEK KUŞAKLARA AKTARILIYOR"
Akseki ve İbradı yöresinde doğal olarak yetişen taş eriğin, yöre halkının kış hazırlıklarında önemli bir yere sahip olduğu belirtilirken, doğadan toplanan meyvenin geleneksel yöntemlerle işlenmesi bölgenin mutfak kültürünün yaşatılmasına katkı sağlıyor. Dağ eriği; ekşi, tarhana ve reçelin yanı sıra kurutularak da kış aylarında değerlendiriliyor. Yöre halkı, nesilden nesile aktarılan bu geleneği sürdürerek Torosların doğal lezzetlerini sofralarda yaşatmaya devam ediyor.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör