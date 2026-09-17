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Sofralara gelene kadar 11 saat kaynatılıyor! Torosların taş eriği dağlardan çuvallarla toplanıyor
Sofralara gelene kadar 11 saat kaynatılıyor! Torosların taş eriği dağlardan çuvallarla toplanıyor
Antalya'nın Akseki ve İbradı ilçelerinde Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde kendiliğinden yetişen taş erik, yöre mutfağının en özel lezzetleri arasında yer alıyor. Dağ eriği olarak da bilinen bu ekşi meyve, zorlu arazilerden büyük bir emekle toplanıp saatler süren işlemlerden geçiriliyor. Reçel ve kurutmalık olarak değerlendirilen taş eriğin en dikkat çekici kullanım alanlarından biri ise yörede nesilden nesile aktarılan geleneksel bir lezzet…
Giriş Tarihi: 17.09.2026 12:03
Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 12:24