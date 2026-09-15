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ŞOK aktüel kaçırılmayacak fırsatlar! 16-22 Eylül ŞOK aktüel: Kızartma tavası, ocak üstü tost makinesi...
ŞOK aktüel kaçırılmayacak fırsatlar! 16-22 Eylül ŞOK aktüel: Kızartma tavası, ocak üstü tost makinesi...
ŞOK'un 16-22 Eylül 2026 tarihleri arasında satışa sunacağı aktüel ürünler alışveriş yapacakların gündeminde. Bu haftanın kataloğunda mutfak ihtiyaçlarına yönelik dikkat çeken ürünler öne çıkıyor. Kızartma tavası ve ocak üstü tost makinesi de haftanın merak edilen ürünleri arasında yer alıyor.
Giriş Tarihi: 15.09.2026 11:57
Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 16:22