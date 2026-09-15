Trend Galeri Trend Yaşam ŞOK aktüel kaçırılmayacak fırsatlar! 16-22 Eylül ŞOK aktüel: Kızartma tavası, ocak üstü tost makinesi...

ŞOK aktüel kaçırılmayacak fırsatlar! 16-22 Eylül ŞOK aktüel: Kızartma tavası, ocak üstü tost makinesi...

ŞOK'un 16-22 Eylül 2026 tarihleri arasında satışa sunacağı aktüel ürünler alışveriş yapacakların gündeminde. Bu haftanın kataloğunda mutfak ihtiyaçlarına yönelik dikkat çeken ürünler öne çıkıyor. Kızartma tavası ve ocak üstü tost makinesi de haftanın merak edilen ürünleri arasında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 15.09.2026 11:57 Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 16:22
ŞOK aktüel kaçırılmayacak fırsatlar! 16-22 Eylül ŞOK aktüel: Kızartma tavası, ocak üstü tost makinesi...

Yeni haftada ŞOK raflarında yerini alacak ürünler belli oldu. Ev ve mutfak ihtiyaçlarını tamamlamak isteyenler için hazırlanan katalogda farklı kullanım alanlarına hitap eden seçenekler bulunuyor. İşte 16-22 Eylül 2026 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler ve fiyatları...

ŞOK aktüel kaçırılmayacak fırsatlar! 16-22 Eylül ŞOK aktüel: Kızartma tavası, ocak üstü tost makinesi...

ŞOK AKTÜEL 16-22 EYLÜL 2026 KATALOĞU

  • Kızartma tavası 425 TL
  • Ocak üstü tost makinesi 999 TL
ŞOK aktüel kaçırılmayacak fırsatlar! 16-22 Eylül ŞOK aktüel: Kızartma tavası, ocak üstü tost makinesi...
  • Banyo seti 450 TL
  • Mini ütü masası 499 TL

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ŞOK aktüel kaçırılmayacak fırsatlar! 16-22 Eylül ŞOK aktüel: Kızartma tavası, ocak üstü tost makinesi...
  • Dikey süpürge 10.499 TL
  • Koltuk ve halı yıkama makinesi 4.299 TL
ŞOK aktüel kaçırılmayacak fırsatlar! 16-22 Eylül ŞOK aktüel: Kızartma tavası, ocak üstü tost makinesi...
  • Banyo paspas seti 449 TL
  • Çamaşır sepeti 599 TL
ŞOK aktüel kaçırılmayacak fırsatlar! 16-22 Eylül ŞOK aktüel: Kızartma tavası, ocak üstü tost makinesi...

ŞOK AKTÜEL 16-22 EYLÜL 2026

ŞOK aktüel kaçırılmayacak fırsatlar! 16-22 Eylül ŞOK aktüel: Kızartma tavası, ocak üstü tost makinesi...

ŞOK AKTÜEL 16-22 EYLÜL 2026

ŞOK aktüel kaçırılmayacak fırsatlar! 16-22 Eylül ŞOK aktüel: Kızartma tavası, ocak üstü tost makinesi...

ŞOK AKTÜEL 16-22 EYLÜL 2026

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör