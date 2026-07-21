Trend Galeri Trend Yaşam ŞOK Aktüel Kataloğu 22-28 Temmuz 2026 | Bu hafta ŞOK aktüel ürünler neler? Büyük Fırsatlar: Vantilatör, pikap...

ŞOK Aktüel Kataloğu 22-28 Temmuz 2026 | Bu hafta ŞOK aktüel ürünler neler? Büyük Fırsatlar: Vantilatör, pikap...

ŞOK aktüel 22-28 Temmuz 2026 kataloğu yayımlandı. Bu haftaki katalogda teknolojik cihazlar, piknik eşyaları ve mutfak gereçleri gibi birçok kategoriden ürün yer alırken; fiyatlar ön plana çıktı. Böylece Şok aktüel fırsatları ile alışverişseverler planlamalarını şekillendirecek.

Giriş Tarihi: 21.07.2026 00:18 Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 00:38