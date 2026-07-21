Trend Galeri Trend Yaşam ŞOK Aktüel Kataloğu 22-28 Temmuz 2026 | Bu hafta ŞOK aktüel ürünler neler? Büyük Fırsatlar: Vantilatör, pikap...

ŞOK Aktüel Kataloğu 22-28 Temmuz 2026 | Bu hafta ŞOK aktüel ürünler neler? Büyük Fırsatlar: Vantilatör, pikap...

ŞOK aktüel 22-28 Temmuz 2026 kataloğu yayımlandı. Bu haftaki katalogda teknolojik cihazlar, piknik eşyaları ve mutfak gereçleri gibi birçok kategoriden ürün yer alırken; fiyatlar ön plana çıktı. Böylece Şok aktüel fırsatları ile alışverişseverler planlamalarını şekillendirecek.

Giriş Tarihi: 21.07.2026 00:18 Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 00:38
ŞOK Aktüel Kataloğu 22-28 Temmuz 2026 | Bu hafta ŞOK aktüel ürünler neler? Büyük Fırsatlar: Vantilatör, pikap...

ŞOK'un 22-28 Temmuz tarihleri arasında geçerli aktüel ürünleri alışveriş tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Katalogda vantilatör, termo piknik çantaları, tost makinesi, retro pikap hoparlör, otomatik karıştırıcı gibi ürünler ön plana çıktı. Farklı kategorilerde sunulan kampanyalı ürünler, bu hafta tüketicilerin ilgisini çeken seçenekler arasında bulunuyor. İşte ŞOK aktüel kataloğu;

ŞOK Aktüel Kataloğu 22-28 Temmuz 2026 | Bu hafta ŞOK aktüel ürünler neler? Büyük Fırsatlar: Vantilatör, pikap...

22-28 TEMMUZ 2026 ŞOK KATALOĞU

Retro Pikap Hoparlör - 799 TL

Tost Makinesi - 499 TL

Ayaklı Vantilatör - 1.099 TL

Otomatik Karıştırıcı - 249 TL

ŞOK Aktüel Kataloğu 22-28 Temmuz 2026 | Bu hafta ŞOK aktüel ürünler neler? Büyük Fırsatlar: Vantilatör, pikap...

22-28 TEMMUZ 2026 ŞOK KATALOĞU

Bıçak Seti 3'lü - 125 TL

Kavanoz Kapağı 10'lu - 39,95 TL

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ŞOK Aktüel Kataloğu 22-28 Temmuz 2026 | Bu hafta ŞOK aktüel ürünler neler? Büyük Fırsatlar: Vantilatör, pikap...

22-28 TEMMUZ 2026 ŞOK KATALOĞU

Erkek Şort Kargo Cepli - 350 TL

Erkek Şort Siyah - 399 TL

Erkek Terlik - 350 TL

Kadın Şort siyah - 350 TL

Termo Piknik Çantası - 175 TL

ŞOK Aktüel Kataloğu 22-28 Temmuz 2026 | Bu hafta ŞOK aktüel ürünler neler? Büyük Fırsatlar: Vantilatör, pikap...

22-28 TEMMUZ 2026 ŞOK KATALOĞU

Lale Çay Bardağı Seti 6'lı - 199 TL

Heybeli Çay Takımı 8 Parça - 350 TL

Borcam Kase 360 cc - 125 TL

Kızartma Tavası - 450 TL

ŞOK Aktüel Kataloğu 22-28 Temmuz 2026 | Bu hafta ŞOK aktüel ürünler neler? Büyük Fırsatlar: Vantilatör, pikap...

20-26 TEMMUZ 2026 ŞOK KATALOĞU

Çok Fonksiyonlu Masa Lambası - 699 TL

Buharlı Kırışıklık Giderici - 1.299 TL

Filtre Kahve Seti - 1.299 TL

ŞOK Aktüel Kataloğu 22-28 Temmuz 2026 | Bu hafta ŞOK aktüel ürünler neler? Büyük Fırsatlar: Vantilatör, pikap...

20-26 TEMMUZ 2026 ŞOK KATALOĞU

Espresso Kahve Makinesi - 9.999 TL

Kapsül Kahve Makinesi - 3.999 TL

Filtre Kahve Makinesi - 1.899 TL

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör