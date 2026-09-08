Trend Galeri Trend Yaşam ŞOK AKTÜEL HAFTANIN FIRSATLARI 9-15 EYLÜL 2026 || Bu hafta ŞOK aktüel ürünleri neler? Yarın Satışta!

ŞOK AKTÜEL HAFTANIN FIRSATLARI 9-15 EYLÜL 2026 || Bu hafta ŞOK aktüel ürünleri neler? Yarın Satışta!

ŞOK 9-15 Eylül 2026 kataloğu ile bu hafta satışa sunulacak aktüel ürünler açıklandı. Katalogda temel ihtiyaç ürünleri ön plana çıkarken, avantajlı fiyatlar da dikkat çekti. Peki "Bu hafta ŞOK'ta neler var, aktüel ürünler neler, fiyatları nasıl?" İşte haftanın fırsatları ve detayları...

Giriş Tarihi: 08.09.2026 16:19 Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 17:32
ŞOK AKTÜEL HAFTANIN FIRSATLARI 9-15 EYLÜL 2026 || Bu hafta ŞOK aktüel ürünleri neler? Yarın Satışta!
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ŞOK Marketler tarafından 9 Eylül Çarşamba gününden itibaren 15 Eylül tarihine kadar satışa sunulacak aktüel ürünler açıklandı. Bu haftaki katalogda gıda ve temizlik kategorisinden birçok ürün yer alırken, fiyatlar dikkat çekiyor. Böylece ŞOK aktüel 9-15 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli olacak haftanın fırsatları, alışveriş tutkunlarının gündeminde yer aldı.

ŞOK AKTÜEL HAFTANIN FIRSATLARI 9-15 EYLÜL 2026 || Bu hafta ŞOK aktüel ürünleri neler? Yarın Satışta!

ŞOK AKTÜEL KATALOĞU 9-15 EYLÜL 2026

  • 400 ml Şampuan - 149 TL
  • 360 ml Saç kremi - 149 TL
  • 200 ml Sıvı saç kremi - 179 TL
  • 1L Sihirli muhteşem duşakabin ve fayans temizleyici - 159 TL
  • 750 ml Sprey kireç sökücü / yağ çözücü - 89 TL
  • 1500 ml Çamaşır deterjanı - 149 TL
  • Elde bulaşık deterjanı - 69 TL
  • Çamaşır sodası - 69 TL
  • 1,2 L Yumuşatıcı - 199 TL
ŞOK AKTÜEL HAFTANIN FIRSATLARI 9-15 EYLÜL 2026 || Bu hafta ŞOK aktüel ürünleri neler? Yarın Satışta!

ŞOK AKTÜEL KATALOĞU 9-15 EYLÜL 2026

  • 2500 G Pilavlık yerli pirinç - 135 TL
  • 1000 G Çıtır patates - 169 TL
  • 350 G Karamalize bisküvi kreması - 119 TL
  • 350 G Uzay serisi makarna - 27,95 TL
  • Dondurma çeşitleri mini - 269 TL

ŞOK AKTÜEL HAFTANIN FIRSATLARI 9-15 EYLÜL 2026 || Bu hafta ŞOK aktüel ürünleri neler? Yarın Satışta!

ŞOK'TA KASA ARKASI İNDİRİMLERİ

  • 600 ml şampuan çeşitleri - 219 TL
  • Kremalı bisküvi 8'li - 79 TL
ŞOK AKTÜEL HAFTANIN FIRSATLARI 9-15 EYLÜL 2026 || Bu hafta ŞOK aktüel ürünleri neler? Yarın Satışta!

ŞOK'TA KASA ARKASI İNDİRİMLERİ

  • 693 ml yoğun çamaşır suyu - 65 TL
  • 650 ml sarı / mavi güç - 69 TL
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör