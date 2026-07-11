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Şok aktüel ürünler satışta! 11-14 Temmuz ŞOK'ta neler var? Çelik termos, sıcak soğuk taşıma çantası...

ŞOK Market'in 11-14 Temmuz aktüel ürünler kataloğu raflardaki yerini aldı. Yaz sezonuna özel hazırlanan kampanyada çelik termoslardan sıcak-soğuk taşıma çantalarına, piknik ve kamp ürünlerinden ev ihtiyaçlarına kadar birçok ürün avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor.

Giriş Tarihi: 11.07.2026 18:04 Güncelleme Tarihi: 11.07.2026 18:06