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ŞOK KATALOG FIRSATLARI 16-22 EYLÜL 2026: Bu hafta ŞOK aktüel ürünleri neler? İşte kaçırılmayacak ürünler...
ŞOK KATALOG FIRSATLARI 16-22 EYLÜL 2026: Bu hafta ŞOK aktüel ürünleri neler? İşte kaçırılmayacak ürünler...
ŞOK'un 16-22 Eylül 2026 tarihleri arasında satışa sunacağı aktüel ürünler alışveriş yapacakların gündeminde. Bu haftanın kataloğunda mutfak ihtiyaçlarına yönelik dikkat çeken ürünler öne çıkıyor. Kızartma tavası ve ocak üstü tost makinesi de haftanın merak edilen ürünleri arasında yer alıyor.
Giriş Tarihi: 15.09.2026 11:57
Güncelleme Tarihi: 16.09.2026 01:45