Sokak modasında 2026 ruhu! Rahatlık ve şıklık bir arada: Genç kızların kış stilini belirleyen 5 ana parça!

Biraz dikkatli bakınca bu kış genç kızların ne giydiğini anlamak zor değil. Sokakta yürürken en çok göze çarpan şey, rahatlıkla şıklığın artık ayrılmaz bir ikili haline gelmesi. Gençler bu sezon 'Rahat giyindim ama bir stilim de var' demenin yolunu bulmuş durumda. Suni kürk ceketler neredeyse her kombinde karşımıza çıkıyor; altına şık duran eşofmanlar, üstüne crop kazaklar ya da basic sweatshirt'ler ekleniyor. Bereler, cap'ler ve farklı şapka modelleri ise sadece soğuktan korunmak için değil, kombinin havasını tamamlamak için tercih ediliyor. Genç kızlar, uzun uzun düşünülmüş gibi duran ama aslında oldukça doğal kombinlerle sokak modasını belirliyor. Kalın tabanlı sneaker'lar, oversize kabanlar ve rahat kesimler bu kışın olmazsa olmazları arasında. Kısacası 2026 kışında genç modası; kuralları olan bir stil anlayışından çok, samimi ve özgür bir duruşu anlatıyor.



