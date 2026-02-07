Trend
Sokak modasında 2026 ruhu! Rahatlık ve şıklık bir arada: Genç kızların kış stilini belirleyen 5 ana parça!
Suni kürkler, oversize kabanlar, şık eşofmanlar... Gençler kışı sadece sıcak geçirmekle yetinmiyor, kendi sokak stilini oluşturuyor. Bereden crop üstlere, kalın tabanlı botlardan metal detaylı kemerlere kadar her parça, "rahat ama şık" mesajını veriyor. Peki sosyal medya ve algoritmalar, gençlerin stil seçimlerini nasıl şekillendiriyor? Sokakta gözlemlediğimiz trendleri bu hafta yakından inceliyoruz.
Giriş Tarihi: 07.02.2026 10:01