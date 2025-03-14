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Sokak ortasında dakikalarca darbedildi! Damla o dehşet anlarını anlattı: "Bana ücretin ne kadar dedi..."
Sokak ortasında dakikalarca darbedildi! Damla o dehşet anlarını anlattı: "Bana ücretin ne kadar dedi..."
Samsun'un Atakum ilçesinde, 5 Mart'ta Atakent Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı üzerinde yürüyen 32 yaşındaki Damla Korkmaz, sözlü taciz ve darp sonucu ağır yaralandı. Olayın ardından, 12 suç kaydı bulunan şüpheli Sinan Aladağ (30), polis ekiplerinin operasyonu sonucunda 7 Mart'ta yakalandı ve çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Giriş Tarihi: 14.03.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 11:16