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Sokak ortasında dakikalarca darbedildi! Damla o dehşet anlarını anlattı: "Bana ücretin ne kadar dedi..."

Samsun'un Atakum ilçesinde, 5 Mart'ta Atakent Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı üzerinde yürüyen 32 yaşındaki Damla Korkmaz, sözlü taciz ve darp sonucu ağır yaralandı. Olayın ardından, 12 suç kaydı bulunan şüpheli Sinan Aladağ (30), polis ekiplerinin operasyonu sonucunda 7 Mart'ta yakalandı ve çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 14.03.2025 11:16 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 11:16
Sokak ortasında dakikalarca darbedildi! Damla o dehşet anlarını anlattı: Bana ücretin ne kadar dedi...

Olay, 5 Mart'ta Atakent Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Damla Korkmaz (32), yolda yürüdüğü sırada iddiaya göre Sinan Aladağ'ın (30) sözlü tacizine uğradı. Ardından Aladağ kendisine cevap vermeyen Korkmaz'ı darbetti.

Sokak ortasında dakikalarca darbedildi! Damla o dehşet anlarını anlattı: Bana ücretin ne kadar dedi...

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Korkmaz, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Damla Korkmaz'ın darp sonucu yüzünde 2 kırık olduğu belirtildi.

Sokak ortasında dakikalarca darbedildi! Damla o dehşet anlarını anlattı: Bana ücretin ne kadar dedi...

Olayla ilgili çalışma başlatan Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, 7 Mart'ta Sinan Aladağ'ı yakaladı. 12 suç kaydı olan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Sokak ortasında dakikalarca darbedildi! Damla o dehşet anlarını anlattı: Bana ücretin ne kadar dedi...

Damla Korkmaz Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü'nde ameliyat edildi. Yüzüne platin takılan Korkmaz, 8 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

Sokak ortasında dakikalarca darbedildi! Damla o dehşet anlarını anlattı: Bana ücretin ne kadar dedi...

OLAY ANINI ANLATTI

DHA'ya konuşan Korkmaz, "Ben çocuk gelişimi ve eğitimi mezunu ve anaokulu öğretmeniyim. Şu anda aktif olarak bir yerde çalışmıyorum. Ben evimden alışveriş yapmak için çıkmıştım. Çıktıktan bir süre sonra kendisi yanıma yaklaştı. Bir şeyler söyledi ama o sırada kulağımda kulaklık vardı. Korktuğum için kendisini görmezden geldim. İkinci defa sorunca bu sefer ne dediğini öğrenmek istedim. Bana 'ücretin ne kadar' dedi. 'Pardon, anlamadım' deyince 'burası Atakent mi?' diye sordu.