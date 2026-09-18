Sokak ortasında kalaşnikofla ateş açan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı: Bana ’al sık’ dediler sıktım!

B.S. ise 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçundan tutuklandı. Serkan E. ve Hakan E. ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. K.D. ve B.D.'nin 2, Serkan E.'nin 8, Hakan E.'nin 3, Haktan E.'nin ise 5 emniyete geliş kaydı olduğu öğrenildi.