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Sokak ortasında kalaşnikofla ateş açan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı: Bana 'al sık' dediler sıktım!
Sokak ortasında kalaşnikofla ateş açan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı: Bana 'al sık' dediler sıktım!
Sarıyer'de iddiaya göre K.D. (14), aralarında önceden husumet bulunan kişiye gözdağı vermek için evinin önünde kalaşnikofla havaya ateş açtı. Polis ekiplerinin yakaladığı şüphelinin, kullandığı kalaşnikof ise koltuk süngerinin içinde bulundu. Adliyeye sevk edilen K.D. ve üstünde ruhsatsız tabancayla yakalanan B.S. (17) tutuklandı. K.D.'nin polise verdiği ilk ifadede, "Bana 'Al sık' dediler sıktım." ifadesi pes dedirtti.
Giriş Tarihi: 18.09.2026 09:47
Güncelleme Tarihi: 18.09.2026 09:52