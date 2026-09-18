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Sokak ortasında kalaşnikofla ateş açan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı: Bana 'al sık' dediler sıktım!

Sarıyer'de iddiaya göre K.D. (14), aralarında önceden husumet bulunan kişiye gözdağı vermek için evinin önünde kalaşnikofla havaya ateş açtı. Polis ekiplerinin yakaladığı şüphelinin, kullandığı kalaşnikof ise koltuk süngerinin içinde bulundu. Adliyeye sevk edilen K.D. ve üstünde ruhsatsız tabancayla yakalanan B.S. (17) tutuklandı. K.D.'nin polise verdiği ilk ifadede, "Bana 'Al sık' dediler sıktım." ifadesi pes dedirtti.

DHA
Giriş Tarihi: 18.09.2026 09:47 Güncelleme Tarihi: 18.09.2026 09:52
Sokak ortasında kalaşnikofla ateş açan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı: Bana ’al sık’ dediler sıktım!

Sarıyer'de 16 Eylül Çarşamba günü saat 21.30 sıralarında Çayırbaşı Mahallesi'nde olay meydana geldi. İddiaya göre K.D., aralarında önceden husumet bulunan kişiye gözdağı vermek amacıyla evinin önüne gelerek kalaşnikofla havaya ateş açtı.

Sokak ortasında kalaşnikofla ateş açan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı: Bana ’al sık’ dediler sıktım!

İhbar üzerine olay yerine gelen Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yerde 5 boş kovan buldu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, ateş açanın K.D. olduğunu belirledi.

Sokak ortasında kalaşnikofla ateş açan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı: Bana ’al sık’ dediler sıktım!

Ekipler tarafından yakalanan K.D.'nin yanında B.D. (16) ve D.Ç.'nin (16) de bulunduğu tespit edildi. K.D.'nin kalaşnikofla havaya ateş açtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Sokak ortasında kalaşnikofla ateş açan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı: Bana ’al sık’ dediler sıktım!

KOLTUK SÜNGERİNE SAKLAMIŞ

Çalışmalarını sürdüren ekipler, olayda kullanılan kalaşnikofu 2 katlı metruk bir binada buldu. Silahın, koltuk süngeri kesilerek içine yerleştirildiği ve lacivert renkli bir çantaya saklandığı belirlendi. Kalaşnikofa el konuldu.

Sokak ortasında kalaşnikofla ateş açan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı: Bana ’al sık’ dediler sıktım!

POLİS SALDIRI GİRİŞİMİNİ ÖNLEDİ

Bölgede çalışma yapan Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri, bir akaryakıt istasyonu önünde şüpheli davranışlar sergileyen B.S.'yi durdurdu. Yapılan üst aramasında B.S.'nin üzerinde ruhsatsız tabanca bulundu.

Sokak ortasında kalaşnikofla ateş açan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı: Bana ’al sık’ dediler sıktım!

.B.S. gözaltına alınırken, bu sırada görevli polislere direnen Serkan E. (49), Hakan E. (27) ve Haktan E. (23) de gözaltına alındı.

Sokak ortasında kalaşnikofla ateş açan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı: Bana ’al sık’ dediler sıktım!

'BANA "AL SIK" DEDİLER SIKTIM'

K.D.'nin polise verdiği ilk ifadede, "Bana 'Al sık' dediler; sıktım. Normalde başka yere eylem yapacaklardı ama neresi olduğunu bilmiyorum" dediği öğrenildi.

Sokak ortasında kalaşnikofla ateş açan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı: Bana ’al sık’ dediler sıktım!

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.D., 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklandı.

Sokak ortasında kalaşnikofla ateş açan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı: Bana ’al sık’ dediler sıktım!

B.S. ise 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçundan tutuklandı. Serkan E. ve Hakan E. ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. K.D. ve B.D.'nin 2, Serkan E.'nin 8, Hakan E.'nin 3, Haktan E.'nin ise 5 emniyete geliş kaydı olduğu öğrenildi.

Sokak ortasında kalaşnikofla ateş açan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı: Bana ’al sık’ dediler sıktım!
Sokak ortasında kalaşnikofla ateş açan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı: Bana ’al sık’ dediler sıktım!
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SARIYER