Trend Galeri Trend Yaşam Sokaklarda tek yumurta ikizi bulup fotoğraflıyor! Objektife yansıyan gerçeği fark etti

Sokaklarda tek yumurta ikizi bulup fotoğraflıyor! Objektife yansıyan gerçeği fark etti

Artık hepimizin elinde bir fotoğraf makinesi var. Bunun da sebebi akıllı telefonlarımız. Öte yandan fotoğraf sanatçıları da hayran bırakan işlere imza atmaya devam ediyor. Bu sefer ilginç bir işe imza atan ünlü fotoğrafçı Peter Zelexski dikkatleri çekti. Tek yumurta ikizlerini sokaklarda bulup fotoğraflıyor. Dünya ile de bu kareleri paylaşıyor. Amerikalı fotoğrafçı Londra sokaklarında tek yumurta ikizlerini bir araya getirdiği kareler için "Seri devam ettikçe ikizlerin aralarındaki ince farklılıklar aynı derecede ilginç hale geldi." diyerek yaptığı işi anlattı. İşte o kareler ve detaylar...

Giriş Tarihi: 26.12.2021 09:46 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 10:20 PAYLAŞ