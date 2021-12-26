Sokaklarda tek yumurta ikizi bulup fotoğraflıyor! Objektife yansıyan gerçeği fark etti

Artık hepimizin elinde bir fotoğraf makinesi var. Bunun da sebebi akıllı telefonlarımız. Öte yandan fotoğraf sanatçıları da hayran bırakan işlere imza atmaya devam ediyor. Bu sefer ilginç bir işe imza atan ünlü fotoğrafçı Peter Zelexski dikkatleri çekti. Tek yumurta ikizlerini sokaklarda bulup fotoğraflıyor. Dünya ile de bu kareleri paylaşıyor. Amerikalı fotoğrafçı Londra sokaklarında tek yumurta ikizlerini bir araya getirdiği kareler için "Seri devam ettikçe ikizlerin aralarındaki ince farklılıklar aynı derecede ilginç hale geldi." diyerek yaptığı işi anlattı. İşte o kareler ve detaylar...
Bu fotoğrafçı daha önce gördüklerinizden farklı işlere imza atıyor. Tek yumurta ikizleri onun en büyük merakı. Ünlü fotoğrafçı Peter Zelewski son iki yıldır tek yumurta ikizlerin dünyasını keşfediyor.
ABD'li fotoğrafçı, Londra sokaklarında tek yumurta ikizlerini bir araya getirerek, onları birbirine bağlayan özellikleri gözler önüne seriyor.
Fotoğraflarında ikizler arasındaki farklılıkları yakalamayı amaçlayan Zelewski, projeye başlama hikayesini şöyle anlatıyor:
"İkizlerin portrelerini çekmeye başladığımda en ilginç bulduğum durum şüphesiz görsellikti. Ancak seri devam ettikçe ikizlerin aralarındaki ince farklılıklar aynı derecede ilginç hale geldi."
İşte ünlü fotoğrafçının projesinden kareler...