Sokakta hızlı hızlı yürüyenlerden misiniz? Uzmanlar açıkladı: Meğer adımlarınız kişiliğinizi ele veriyormuş!

DUYGUSAL DENGELERİ VE STRES YÖNETİMLERİ DAHA GÜÇLÜ OLABİLİR

Yapılan araştırmalarda dikkat çeken en önemli bulgulardan biri de duygusal istikrar ile yürüme hızı arasındaki ilişki oldu. Nevrotiklik düzeyi düşük olan, yani stres, kaygı ve olumsuz duygular karşısında daha dengeli kalabilen bireylerin daha hızlı yürüme eğiliminde olduğu tespit edildi.