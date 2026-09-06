Trend Galeri Trend Yaşam ŞOK’ta Haftanın Fırsatları! 2-8 Eylül ŞOK Aktüel Kataloğu | Bu hafta ŞOK’ta neler var?

ŞOK’ta Haftanın Fırsatları! 2-8 Eylül ŞOK Aktüel Kataloğu | Bu hafta ŞOK’ta neler var?

ŞOK 2-8 Eylül 2026 aktüel kataloğunda gıdadan kişisel bakıma, temizlik ürünlerinden atıştırmalıklara kadar birçok seçenek yer aldı. Haftanın fırsatları kapsamında dondurma, deterjan, kağıt ürünleri ve çocuklara yönelik ürünler de raflarda olacak. İşte, ŞOK aktüel ürünleri ve fiyatları...

Giriş Tarihi: 06.09.2026 13:38 Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 13:43
ŞOK’ta Haftanın Fırsatları! 2-8 Eylül ŞOK Aktüel Kataloğu | Bu hafta ŞOK’ta neler var?

Eylül ayının ilk haftasına ait ŞOK aktüel kataloğu yayımlandı. 2-8 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada temel gıda ürünlerinin yanı sıra kişisel bakım, ev temizliği, atıştırmalık ve çocuk ürünleri için farklı fiyat seçenekleri bulunuyor. Katalogda kasa arkası indirimleri de dikkat çekti.

ŞOK’ta Haftanın Fırsatları! 2-8 Eylül ŞOK Aktüel Kataloğu | Bu hafta ŞOK’ta neler var?

ŞOK 2-8 EYLÜL HAFTANIN FIRSATLARI

  • Laktozsuz süt 1 litre: 59,90 TL
  • Yaprak sarma 600 gram: 249 TL
  • Mantı 400 gram: 109 TL
  • Piliç füme eti 2x60 gram: 42 TL
  • Klasik çikolata 250 gram: 299 TL
  • Çikolata kaplı meyve barı 35 gram: 39,95 TL
  • Dondurma 850 ml: 229 TL
  • Çok tahıllı tava ekmeği 430 gram: 75 TL
  • Çikolata kremalı kruvasan 8'li 240 gram: 99,50 TL
  • Kavrulmuş tuzlu kuruyemiş 150 gram: 129 TL
  • Kaşar peyniri aromalı patates cipsi 135 gram: 44,90 TL
  • Bezelye, mercimek ve nohut cipsi çeşitleri 55 gram: 34,95 TL

ŞOK’ta Haftanın Fırsatları! 2-8 Eylül ŞOK Aktüel Kataloğu | Bu hafta ŞOK’ta neler var?

ŞOK 2-8 EYLÜL HAFTANIN FIRSATLARI

  • Tost peyniri 1000 gram: 299 TL
  • Fındıklı karamelli çikolata 125 gram: 125 TL
  • Petit beurre bisküvi 1 kg: 79 TL
  • Tahıl barı 4'lü 100 gram: 99 TL
  • Meyveli karamelli bar 10'lu 250 gram: 79,95 TL
  • Çikolata kaplamalı marshmallow 350 gram: 69,95 TL
  • Badem krokanlı kurabiye 122 gram: 89,95 TL
  • Yumuşak şeker çeşitleri 130 gram: 39,95 TL
  • Mini burger yumuşak şeker 126 gram: 69,95 TL
  • Çikolata 250 gram: 139 TL
  • Sürpriz oyuncaklı şekerleme 20 gram: 24,95 TL
  • Dinazor / mini doll sürpriz yumurta 20 gram: 24,95 TL
  • Nane / meyve aromalı şekersiz sakız 27 gram: 39,95 TL
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ŞOK’ta Haftanın Fırsatları! 2-8 Eylül ŞOK Aktüel Kataloğu | Bu hafta ŞOK’ta neler var?

ŞOK 2-8 EYLÜL HAFTANIN FIRSATLARI

  • Figürlü lip balm çeşitleri: 149 TL
  • Şampuan 600 ml + saç kremi 385 ml seti: 229 TL
  • Yaz konsept taç çeşitleri: 79 TL
  • Yaz konsept toka çeşitleri: 59 TL
  • Çocuk saç fırçası: 99 TL
  • Çocuk devam sütü 800 gram: 599 TL
  • Kadın tıraş bıçağı 2'li: 229 TL
  • Pilli diş fırçası: 699 TL
  • Tuvalet kağıdı 40'lı: 299 TL
  • Yüzey temizleme havlusu 100'lü: 109 TL
  • Sıvı çamaşır deterjanı 1480 ml: 199 TL
  • Toz çamaşır deterjanı 10 kg: 399 TL