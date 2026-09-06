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ŞOK’ta Haftanın Fırsatları! 2-8 Eylül ŞOK Aktüel Kataloğu | Bu hafta ŞOK’ta neler var?
ŞOK’ta Haftanın Fırsatları! 2-8 Eylül ŞOK Aktüel Kataloğu | Bu hafta ŞOK’ta neler var?
ŞOK 2-8 Eylül 2026 aktüel kataloğunda gıdadan kişisel bakıma, temizlik ürünlerinden atıştırmalıklara kadar birçok seçenek yer aldı. Haftanın fırsatları kapsamında dondurma, deterjan, kağıt ürünleri ve çocuklara yönelik ürünler de raflarda olacak. İşte, ŞOK aktüel ürünleri ve fiyatları...
Giriş Tarihi: 06.09.2026 13:38
Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 13:43