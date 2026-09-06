ŞOK’ta Haftanın Fırsatları! 2-8 Eylül ŞOK Aktüel Kataloğu | Bu hafta ŞOK’ta neler var?

Eylül ayının ilk haftasına ait ŞOK aktüel kataloğu yayımlandı. 2-8 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada temel gıda ürünlerinin yanı sıra kişisel bakım, ev temizliği, atıştırmalık ve çocuk ürünleri için farklı fiyat seçenekleri bulunuyor. Katalogda kasa arkası indirimleri de dikkat çekti.