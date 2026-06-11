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Sömürge izlerini siliyorlar! Dünyanın en küçük ülkesi adını değiştiriyor: İşte yeni adı!
Sömürge izlerini siliyorlar! Dünyanın en küçük ülkesi adını değiştiriyor: İşte yeni adı!
Pasifik Okyanusu'nun kalbinde yer alan dünyanın en küçük ada cumhuriyeti Nauru, sömürgeci geçmişinin izlerini tamamen silmek için tarihi bir adım atarak resmi adını değiştiriyor. Devlet Başkanı David Adeang'ın parlamento onayıyla sunduğu bu karar, ülkenin yerel kimliğini koruma mücadelesinde yeni bir dönemi başlatacak.
Giriş Tarihi: 11.06.2026 10:18
Güncelleme Tarihi: 11.06.2026 10:21