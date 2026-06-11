Sömürge izlerini siliyorlar! Dünyanın en küçük ülkesi adını değiştiriyor: İşte yeni adı!

Devlet Başkanı David Adeang, bu değişikliğin sadece sembolik bir karar olmadığını, ulusun kültürel mirasına, diline ve kimliğine duyulan saygının en net göstergesi olduğunu vurguladı. Kararın tamamen resmileşmesi için yakın zamanda bir halk oylaması (referandum) yapılması planlanıyor.