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Sömürge izlerini siliyorlar! Dünyanın en küçük ülkesi adını değiştiriyor: İşte yeni adı!

Pasifik Okyanusu'nun kalbinde yer alan dünyanın en küçük ada cumhuriyeti Nauru, sömürgeci geçmişinin izlerini tamamen silmek için tarihi bir adım atarak resmi adını değiştiriyor. Devlet Başkanı David Adeang'ın parlamento onayıyla sunduğu bu karar, ülkenin yerel kimliğini koruma mücadelesinde yeni bir dönemi başlatacak.

Giriş Tarihi: 11.06.2026 10:18 Güncelleme Tarihi: 11.06.2026 10:21
Sömürge izlerini siliyorlar! Dünyanın en küçük ülkesi adını değiştiriyor: İşte yeni adı!

Yalnızca 21 kilometrekarelik yüzölçümü ve 13 bin nüfusuyla bilinen ada devleti, sömürge döneminde yabancıların telaffuz kolaylığı için seçtiği "Nauru" ismini terk etmeye hazırlanıyor.

Sömürge izlerini siliyorlar! Dünyanın en küçük ülkesi adını değiştiriyor: İşte yeni adı!

Parlamento tarafından itirazsız kabul edilen yeni öneriye göre, ülkenin resmi adı yerel dildeki karşılığı olan "Naoero" olacak.

Sömürge izlerini siliyorlar! Dünyanın en küçük ülkesi adını değiştiriyor: İşte yeni adı!

Parlamento tarafından itirazsız kabul edilen yeni öneriye göre, ülkenin resmi adı yerel dildeki karşılığı olan "Naoero" olacak.

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Sömürge izlerini siliyorlar! Dünyanın en küçük ülkesi adını değiştiriyor: İşte yeni adı!

Devlet Başkanı David Adeang, bu değişikliğin sadece sembolik bir karar olmadığını, ulusun kültürel mirasına, diline ve kimliğine duyulan saygının en net göstergesi olduğunu vurguladı. Kararın tamamen resmileşmesi için yakın zamanda bir halk oylaması (referandum) yapılması planlanıyor.

Sömürge izlerini siliyorlar! Dünyanın en küçük ülkesi adını değiştiriyor: İşte yeni adı!

Tarih boyunca İngiliz denizciler tarafından "Pleasant Island" (Güzel Ada) olarak anılan, ardından Almanya ve Avustralya yönetimleri altında "Nauru" ismini koruyan ada ülkesi, bu dönüşümde dünyadaki benzer dekolonizasyon örneklerinden ilham aldı.

Sömürge izlerini siliyorlar! Dünyanın en küçük ülkesi adını değiştiriyor: İşte yeni adı!

Hükümet, uluslararası arenada kendi dilini ve kültürünü ön plana çıkaran ülkeleri referans gösterdi. Nauru hükümetinin resmi isim değişikliği sürecinde, uluslararası platformlarda yabancı isim yerine kendi orijinal adını kullanmaya başlayan Türkiye ve eski adı Svaziland olan Eswatini'yi örnek aldığı bildirildi.

Sömürge izlerini siliyorlar! Dünyanın en küçük ülkesi adını değiştiriyor: İşte yeni adı!

Halk oylaması süreci henüz tamamlanmamış olsa da, adadaki birçok kritik nokta yeni ismi benimsemeye başladı bile:

Posta ve sağlık hizmetleri: Ülkedeki posta servisleri ve ulusal sağlık sistemi resmi belgelerinde "Naoero" ifadesini kullanmaya başladı.

Sömürge izlerini siliyorlar! Dünyanın en küçük ülkesi adını değiştiriyor: İşte yeni adı!

Yabancı temsilcilikler: Avustralya Yüksek Komiserliği, bilgilendirme metinlerinde hem eski hem yeni ismi birlikte kullanıyor.

Sömürge izlerini siliyorlar! Dünyanın en küçük ülkesi adını değiştiriyor: İşte yeni adı!
Sömürge izlerini siliyorlar! Dünyanın en küçük ülkesi adını değiştiriyor: İşte yeni adı!
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör