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SON ANKET SONUÇLARI: Partilerin oy oranları ne kadar? İşte AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları
SON ANKET SONUÇLARI: Partilerin oy oranları ne kadar? İşte AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları
Türkiye'de iç ve dış politikada sıcak gelişmeler yaşanırken, partilerin son oy oranları yeni anket çalışmalarıyla birlikte belli oldu. GENAR'ın Haziran 2026 araştırmasında seçmenin parti tercihleri belli oldu. AK Parti birinci sıradaki yerini korurken CHP ile arasındaki oy farkı dikkat çekti. İşte son anket sonuçları...
Giriş Tarihi: 09.07.2026 14:02
Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 14:04