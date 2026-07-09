Trend Galeri Trend Yaşam SON ANKET SONUÇLARI: Partilerin oy oranları ne kadar? İşte AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları

SON ANKET SONUÇLARI: Partilerin oy oranları ne kadar? İşte AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları

Türkiye'de iç ve dış politikada sıcak gelişmeler yaşanırken, partilerin son oy oranları yeni anket çalışmalarıyla birlikte belli oldu. GENAR'ın Haziran 2026 araştırmasında seçmenin parti tercihleri belli oldu. AK Parti birinci sıradaki yerini korurken CHP ile arasındaki oy farkı dikkat çekti. İşte son anket sonuçları...

Giriş Tarihi: 09.07.2026 14:02 Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 14:04
SON ANKET SONUÇLARI: Partilerin oy oranları ne kadar? İşte AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları

Türkiye genelinde 81 ilde 2 bin 200 kişiyle gerçekleştirilen GENAR araştırmasında seçmenin parti tercihleri ölçüldü.

SON ANKET SONUÇLARI: Partilerin oy oranları ne kadar? İşte AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları

Ankette AK Parti yüzde 36,2 ile ilk sırada yer alırken CHP'nin oy oranı yüzde 28,3 olarak kaydedildi.

Ankette katılımcılara, "Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

SON ANKET SONUÇLARI: Partilerin oy oranları ne kadar? İşte AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları

  • AK Parti: 36,2

  • CHP: 28,3

  • HDP: 9,2

  • MHP: 8,1

  • İYİ Parti: 7,1

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SON ANKET SONUÇLARI: Partilerin oy oranları ne kadar? İşte AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları

  • Yeniden Refah Partisi: 3,8

  • Anahtar Parti: 2,5

  • Zafer Partisi: 2,1

  • Türkiye İşçi Partisi: 1,3

  • Diğer: 1,4

SON ANKET SONUÇLARI: Partilerin oy oranları ne kadar? İşte AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları

GENAR ekibi, AK Parti ile CHP arasındaki derinleşen oy farkını şu şekilde yorumluyor:

"Haziran ayı ölçümünde AK Parti %36,2 ile birinci sırada yer alırken CHP %28,3'te kalmış; bu iki partiyi DEM Parti %9,2, MHP %8,1, İYİ Parti %7,1, Yeniden Refah Partisi %3,8, Anahtar Parti %2,5, Zafer Par tisi %2,1, TİP %1,3 ve diğer partiler %1,4 oy oranları ile izlemiştir.

SON ANKET SONUÇLARI: Partilerin oy oranları ne kadar? İşte AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları

Bu sıralama, siyasî partiler arası dengede köklü bir kırılmadan çok mevcut hiyerarşinin korunduğunu, CHP krizinin henüz sandığa tam olarak yansımadığını gösteriyor."

SON ANKET SONUÇLARI: Partilerin oy oranları ne kadar? İşte AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları
#AK PARTİ #CHP