SON ANKET SONUÇLARI: Partilerin oy oranları ne kadar? İşte AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları

GENAR ekibi, AK Parti ile CHP arasındaki derinleşen oy farkını şu şekilde yorumluyor:

"Haziran ayı ölçümünde AK Parti %36,2 ile birinci sırada yer alırken CHP %28,3'te kalmış; bu iki partiyi DEM Parti %9,2, MHP %8,1, İYİ Parti %7,1, Yeniden Refah Partisi %3,8, Anahtar Parti %2,5, Zafer Par tisi %2,1, TİP %1,3 ve diğer partiler %1,4 oy oranları ile izlemiştir.