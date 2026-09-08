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SON ANKET SONUÇLARI: Partilerin oy oranları ne kadar? İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti ve diğer partilerin oy oranları
SON ANKET SONUÇLARI: Partilerin oy oranları ne kadar? İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti ve diğer partilerin oy oranları
SON DAKİKA ANKET SONUÇLARI: Türkiye genelinde siyasi nabzı tutan araştırma şirketi Areda Survey, vatandaşların güncel oy tercihlerini mercek altına aldığı son anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Birinci ve ikinci parti arasındaki oy farkı 18 puana yaklaştı... Peki son seçim anketi nasıl? İşte AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları!
Giriş Tarihi: 08.09.2026 14:57
Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 15:22