Trend Galeri Trend Yaşam SON ANKET SONUÇLARI: Partilerin oy oranları ne kadar? İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti ve diğer partilerin oy oranları

SON ANKET SONUÇLARI: Partilerin oy oranları ne kadar? İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti ve diğer partilerin oy oranları

SON DAKİKA ANKET SONUÇLARI: Türkiye genelinde siyasi nabzı tutan araştırma şirketi Areda Survey, vatandaşların güncel oy tercihlerini mercek altına aldığı son anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Birinci ve ikinci parti arasındaki oy farkı 18 puana yaklaştı... Peki son seçim anketi nasıl? İşte AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları!

Giriş Tarihi: 08.09.2026 14:57 Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 15:22
SON ANKET SONUÇLARI: Partilerin oy oranları ne kadar? İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti ve diğer partilerin oy oranları
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Ağustos 2026 döneminde 2 bin 400 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen kapsamlı araştırmada, seçmenlere "Bu pazar milletvekilliği genel seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

SON ANKET SONUÇLARI: Partilerin oy oranları ne kadar? İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti ve diğer partilerin oy oranları

Ortaya çıkan sonuçlar, siyasi arenadaki mevcut dengeleri ve seçmen eğilimlerini net bir şekilde gözler önüne serdi.

SON ANKET SONUÇLARI: Partilerin oy oranları ne kadar? İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti ve diğer partilerin oy oranları

İşte seçim anket sonuçları ile AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti ve diğer partilerin oy oranlarındaki son durum;

SON ANKET SONUÇLARI: Partilerin oy oranları ne kadar? İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti ve diğer partilerin oy oranları

YENİDEN REFAH PARTİSİ: Yüzde 2,3

SON ANKET SONUÇLARI: Partilerin oy oranları ne kadar? İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti ve diğer partilerin oy oranları

ZAFER PARTİSİ: Yüzde 3,2

SON ANKET SONUÇLARI: Partilerin oy oranları ne kadar? İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti ve diğer partilerin oy oranları

ANAHTAR PARTİ: Yüzde 3,4

SON ANKET SONUÇLARI: Partilerin oy oranları ne kadar? İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti ve diğer partilerin oy oranları

İYİ PARTİ: Yüzde 6,4

SON ANKET SONUÇLARI: Partilerin oy oranları ne kadar? İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti ve diğer partilerin oy oranları

MHP: Yüzde 8,9

SON ANKET SONUÇLARI: Partilerin oy oranları ne kadar? İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti ve diğer partilerin oy oranları

DEM PARTİ: Yüzde 9,8

SON ANKET SONUÇLARI: Partilerin oy oranları ne kadar? İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti ve diğer partilerin oy oranları

CHP: Yüzde 11,1

SON ANKET SONUÇLARI: Partilerin oy oranları ne kadar? İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti ve diğer partilerin oy oranları

YENİ PARTİ: Yüzde 17

SON ANKET SONUÇLARI: Partilerin oy oranları ne kadar? İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti ve diğer partilerin oy oranları

AK PARTİ: Yüzde 35

SON ANKET SONUÇLARI: Partilerin oy oranları ne kadar? İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti ve diğer partilerin oy oranları

DİĞER PARTİLER: Yüzde 2,8

SON ANKET SONUÇLARI: Partilerin oy oranları ne kadar? İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti ve diğer partilerin oy oranları

Anketin en dikkat çeken sonucu, AK Parti'nin oy oranını artırarak zirvedeki konumunu sağlamlaştırması oldu.

SON ANKET SONUÇLARI: Partilerin oy oranları ne kadar? İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti ve diğer partilerin oy oranları

Oy oranını yüzde 30'un üzerinde tutmayı sürdüren AK Parti, ağustos araştırmasında yüzde 35 seviyesinde ölçülerek birinci parti konumundaki yerini korudu.

YENİ Parti, yüzde 17'lik oy oranıyla ikinci sıraya yerleşirken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yüzde 11,1 ile üçüncü sırada kaldı.