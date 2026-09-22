SON ANKET SONUÇLARI: Partilerin oy oranları ne kadar? İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti’de son durum

Areda Survey ve BETİMAR SONUÇLARI:



Ağustos 2026 döneminde 2 bin 400 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen kapsamlı araştırmada, seçmenlere "Bu pazar milletvekilliği genel seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.