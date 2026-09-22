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SON ANKET SONUÇLARI: Partilerin oy oranları ne kadar? İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti'de son durum
SON ANKET SONUÇLARI: Partilerin oy oranları ne kadar? İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti'de son durum
SON DAKİKA ANKET SONUÇLARI: Türkiye genelinde siyasi nabzı tutan araştırma şirketi GENAR vatandaşların güncel oy tercihlerini mercek altına aldığı son anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Birinci ve ikinci parti arasındaki oy farkı 15 puana yaklaştı... Ortaya çıkan sonuçlar, siyasi arenadaki mevcut dengeleri ve seçmen eğilimlerini net bir şekilde gözler önüne serdi. Peki son seçim anketi nasıl? İşte AK Parti, CHP, Yeni Parti ve diğer partilerin oy oranları...
Giriş Tarihi: 22.09.2026 14:51
Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 14:56