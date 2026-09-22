Trend Galeri Trend Yaşam SON ANKET SONUÇLARI: Partilerin oy oranları ne kadar? İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti'de son durum

SON ANKET SONUÇLARI: Partilerin oy oranları ne kadar? İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti'de son durum

SON DAKİKA ANKET SONUÇLARI: Türkiye genelinde siyasi nabzı tutan araştırma şirketi GENAR vatandaşların güncel oy tercihlerini mercek altına aldığı son anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Birinci ve ikinci parti arasındaki oy farkı 15 puana yaklaştı... Ortaya çıkan sonuçlar, siyasi arenadaki mevcut dengeleri ve seçmen eğilimlerini net bir şekilde gözler önüne serdi. Peki son seçim anketi nasıl? İşte AK Parti, CHP, Yeni Parti ve diğer partilerin oy oranları...

Giriş Tarihi: 22.09.2026 14:51 Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 14:56
SON ANKET SONUÇLARI: Partilerin oy oranları ne kadar? İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti’de son durum

GENAR Araştırma Şirketi, "Bu Pazar seçim olsa" sorusunu yönelttiği Eylül 2026 Türkiye Raporu sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

SON ANKET SONUÇLARI: Partilerin oy oranları ne kadar? İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti’de son durum

GENAR Başkanı İhsan Aktaş'ın kaleme aldığı verilere göre AK Parti yüzde 36,1 oy oranıyla birinci sıradaki yerini korurken, Yeni Parti yüzde 21,6 ile ikinci sırada yer aldı.

SON ANKET SONUÇLARI: Partilerin oy oranları ne kadar? İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti’de son durum

İŞTE PARTİLERİN OY ORANLARI

GENAR'ın eylül ayı araştırmasında partilerin oy dağılımı şu şekilde sıralandı:

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SON ANKET SONUÇLARI: Partilerin oy oranları ne kadar? İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti’de son durum

AK Parti: %36,1
Yeni Parti: %21,6
Dem Parti : %9,4

SON ANKET SONUÇLARI: Partilerin oy oranları ne kadar? İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti’de son durum

MHP: %8,0
İyi Parti : %7,7
CHP: %6,6
Anahtar Parti: %3,0

SON ANKET SONUÇLARI: Partilerin oy oranları ne kadar? İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti’de son durum

Zafer Partisi: %2,8
Yeniden Refah Partisi: %2,5
TİP: %0,9

SON ANKET SONUÇLARI: Partilerin oy oranları ne kadar? İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti’de son durum

Saadet Partisi: %0,5
Diğer: %0,9

SON ANKET SONUÇLARI: Partilerin oy oranları ne kadar? İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti’de son durum

AKTAŞ: CUMHUR İTTİFAKI SEÇİME AVANTAJLI GİRİYOR

Anket sonuçlarını değerlendiren GENAR Başkanı İhsan Aktaş, AK Parti'nin son altı aydır yüzde 35-36 bandındaki istikrarlı seyrini sürdürdüğünü ifade etti.

SON ANKET SONUÇLARI: Partilerin oy oranları ne kadar? İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti’de son durum

MHP'nin araştırmalarda yüzde 8 seviyesinde göründüğünü belirten Aktaş, sandıkta MHP'nin anketlerin yaklaşık iki puan üzerinde oy alma eğiliminde olduğuna dikkat çekti.

SON ANKET SONUÇLARI: Partilerin oy oranları ne kadar? İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti’de son durum

Cumhur İttifakı'nın toplam oylarının yüzde 45 seviyelerine ulaştığını vurgulayan Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik etkisi, muhalefetin aday yapısı ve olası yeni ittifak süreçlerinin seçim tablosunda belirleyici rol oynayacağını kaydetti.

SON ANKET SONUÇLARI: Partilerin oy oranları ne kadar? İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti’de son durum

Areda Survey ve BETİMAR SONUÇLARI:

Ağustos 2026 döneminde 2 bin 400 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen kapsamlı araştırmada, seçmenlere "Bu pazar milletvekilliği genel seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

SON ANKET SONUÇLARI: Partilerin oy oranları ne kadar? İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti’de son durum

Ortaya çıkan sonuçlar, siyasi arenadaki mevcut dengeleri ve seçmen eğilimlerini net bir şekilde gözler önüne serdi.

SON ANKET SONUÇLARI: Partilerin oy oranları ne kadar? İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti’de son durum

İşte seçim anket sonuçları ile AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti ve diğer partilerin oy oranlarındaki son durum;

SON ANKET SONUÇLARI: Partilerin oy oranları ne kadar? İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti’de son durum

YENİDEN REFAH PARTİSİ: Yüzde 2,3

SON ANKET SONUÇLARI: Partilerin oy oranları ne kadar? İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti’de son durum

ZAFER PARTİSİ: Yüzde 3,2

SON ANKET SONUÇLARI: Partilerin oy oranları ne kadar? İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti’de son durum

ANAHTAR PARTİ: Yüzde 3,4

SON ANKET SONUÇLARI: Partilerin oy oranları ne kadar? İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti’de son durum

İYİ PARTİ: Yüzde 6,4

SON ANKET SONUÇLARI: Partilerin oy oranları ne kadar? İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti’de son durum

MHP: Yüzde 8,9

SON ANKET SONUÇLARI: Partilerin oy oranları ne kadar? İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti’de son durum

DEM PARTİ: Yüzde 9,8

SON ANKET SONUÇLARI: Partilerin oy oranları ne kadar? İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti’de son durum

CHP: Yüzde 11,1

SON ANKET SONUÇLARI: Partilerin oy oranları ne kadar? İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti’de son durum

YENİ PARTİ: Yüzde 17

SON ANKET SONUÇLARI: Partilerin oy oranları ne kadar? İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti’de son durum

AK PARTİ: Yüzde 35

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