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SON ANKET SONUÇLARI: Fark 7 puana yaklaştı! İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti ve diğer partilerde son durum...
SON ANKET SONUÇLARI: Fark 7 puana yaklaştı! İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti ve diğer partilerde son durum...
SON DAKİKA ANKET SONUÇLARI: Türkiye genelinde siyasi nabzı tutan araştırma şirketi ASAL vatandaşların güncel oy tercihlerini mercek altına aldığı son anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Birinci ve ikinci parti arasındaki fark 7 puana yaklaştı. Peki son seçim anketi nasıl? İşte AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları!
Giriş Tarihi: 12.10.2026 10:57
Güncelleme Tarihi: 12.10.2026 11:08