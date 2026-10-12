Trend Galeri Trend Yaşam SON ANKET SONUÇLARI: Fark 7 puana yaklaştı! İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti ve diğer partilerde son durum...

SON ANKET SONUÇLARI: Fark 7 puana yaklaştı! İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti ve diğer partilerde son durum...

SON DAKİKA ANKET SONUÇLARI: Türkiye genelinde siyasi nabzı tutan araştırma şirketi ASAL vatandaşların güncel oy tercihlerini mercek altına aldığı son anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Birinci ve ikinci parti arasındaki fark 7 puana yaklaştı. Peki son seçim anketi nasıl? İşte AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları!

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Giriş Tarihi: 12.10.2026 10:57 Güncelleme Tarihi: 12.10.2026 11:08
SON ANKET SONUÇLARI: Fark 7 puana yaklaştı! İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti ve diğer partilerde son durum...

Siyasi arenada gündem yoğunluğunu korurken Asal Araştırma tarafından vatandaşlara, 'Hangi partiye oy verirsiniz?' sorusu yöneltildi.

SON ANKET SONUÇLARI: Fark 7 puana yaklaştı! İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti ve diğer partilerde son durum...

Ortaya çıkan sonuçlar, siyasi arenadaki mevcut dengeleri ve seçmen eğilimlerini net bir şekilde gözler önüne serdi.

SON ANKET SONUÇLARI: Fark 7 puana yaklaştı! İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti ve diğer partilerde son durum...

Asal Araştırma, 28 ilde 4-10 Ekim tarihlerinde 2 bin 20 kişiyle gerçekleştirdiği Siyasi Gündem Araştırması'nın sonuçlarını paylaştı.

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SON ANKET SONUÇLARI: Fark 7 puana yaklaştı! İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti ve diğer partilerde son durum...

Ankette katılımcılara, "Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

SON ANKET SONUÇLARI: Fark 7 puana yaklaştı! İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti ve diğer partilerde son durum...

PARTİLERİN OY ORANLARI

Buna göre anket sonuçları şu şekilde:

SON ANKET SONUÇLARI: Fark 7 puana yaklaştı! İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti ve diğer partilerde son durum...

Diğer: Yüzde 4,7

SON ANKET SONUÇLARI: Fark 7 puana yaklaştı! İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti ve diğer partilerde son durum...

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,9

SON ANKET SONUÇLARI: Fark 7 puana yaklaştı! İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti ve diğer partilerde son durum...

Anahtar Parti: Yüzde 3,2

SON ANKET SONUÇLARI: Fark 7 puana yaklaştı! İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti ve diğer partilerde son durum...

Zafer Partisi: Yüzde 3,4

SON ANKET SONUÇLARI: Fark 7 puana yaklaştı! İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti ve diğer partilerde son durum...

CHP: Yüzde 5,1

SON ANKET SONUÇLARI: Fark 7 puana yaklaştı! İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti ve diğer partilerde son durum...

İyi Parti: Yüzde 7,1

SON ANKET SONUÇLARI: Fark 7 puana yaklaştı! İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti ve diğer partilerde son durum...

MHP: Yüzde 8,0

SON ANKET SONUÇLARI: Fark 7 puana yaklaştı! İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti ve diğer partilerde son durum...

DEM Parti: Yüzde 8,8

SON ANKET SONUÇLARI: Fark 7 puana yaklaştı! İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti ve diğer partilerde son durum...

Yeni Parti: Yüzde 25,2

SON ANKET SONUÇLARI: Fark 7 puana yaklaştı! İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti ve diğer partilerde son durum...

AK Parti: Yüzde 31,6

SON ANKET SONUÇLARI: Fark 7 puana yaklaştı! İşte AK Parti, MHP, CHP, Yeni Parti ve diğer partilerde son durum...