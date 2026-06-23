SON ANKET SONUÇLARI SON DAKİKA: AK Parti yükselişini sürdürüyor! İşte partilerin oy oranları ve son seçim anketi

Geçen hafta sonu Şırnak, Siirt, Batman ve Diyarbakır'a ziyaretlerde bulunduğunu anlatan Şen, "Asla bunun geri dönüşü olamaz diye bakıyorlar. Yani birileri bir yanlış yapsa da halk buna müsaade etmeyecek, etmez. Bu huzuru güveni satın almış vatandaş. Bu iş bitecek." dedi.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yasal düzenlemenin bu yasama döneminde olup olmayacağına ilişkin soruya Şen, "Ben, olur diye bekliyorum." cevabını verdi.

"Komisyon gündemine mi gelecek?" sorusuna Şen, "Meclis gereğini yapar hale gelir diye ümit ediyorum." ifadesini kullandı.

Bunun karşılığında PKK'nın da gereğini yapması gerektiğini söyleyen Şen, "Yaptığında da iş biter inşallah." değerlendirmesinde bulundu.