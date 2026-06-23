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SON ANKET SONUÇLARI SON DAKİKA: AK Parti yükselişini sürdürüyor! İşte partilerin oy oranları ve son seçim anketi
SON ANKET SONUÇLARI SON DAKİKA: AK Parti yükselişini sürdürüyor! İşte partilerin oy oranları ve son seçim anketi
SON ANKET SONUÇLARI: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen son anket sonuçlarını açıkladı. AK Parti'nin yükseliş trendinin sürdüğünün mesajını veren Mustafa Şen tek tek rakamları açıkladı. Peki son seçim anketi nasıl? İşte AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları!
Giriş Tarihi: 23.06.2026 14:27
Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 14:29