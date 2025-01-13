SON DAKİKA… Adana’da 12. katta yürekleri ağza getiren anlar: İntihara kalkışan kadın avukatı kimse sakinleştiremedi!

GENÇ AVUKATI GÖRENLER HEMEN POLİSİ ARADI...

Olayı fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak, Avukat H.D.T., annesi tarafından ikna edilerek içeri alındı. Eve giden polise de bir sıkıntı olmadığını söylediler.