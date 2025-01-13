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SON DAKİKA… Adana'da 12. katta yürekleri ağza getiren anlar: İntihara kalkışan kadın avukatı kimse sakinleştiremedi!
SON DAKİKA… Adana'da 12. katta yürekleri ağza getiren anlar: İntihara kalkışan kadın avukatı kimse sakinleştiremedi!
SON DAKİKA... Samsun'da iddiaya göre 30 yaşındaki H.D.T., bunalıma girdi. 12. Kattaki evinin balkonuna çıkarak intihar etmek istedi. Balkondan sarkan genç kadını görenler, cep telefonuna sarılırken metrelerce yükseklikte yaşananlar yürekleri ağza getirdi. İşte o anlar!
Giriş Tarihi: 13.01.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 11:30