Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Adana'da 12. katta yürekleri ağza getiren anlar: İntihara kalkışan kadın avukatı kimse sakinleştiremedi!

SON DAKİKA… Adana'da 12. katta yürekleri ağza getiren anlar: İntihara kalkışan kadın avukatı kimse sakinleştiremedi!

SON DAKİKA... Samsun'da iddiaya göre 30 yaşındaki H.D.T., bunalıma girdi. 12. Kattaki evinin balkonuna çıkarak intihar etmek istedi. Balkondan sarkan genç kadını görenler, cep telefonuna sarılırken metrelerce yükseklikte yaşananlar yürekleri ağza getirdi. İşte o anlar!

İHA
Giriş Tarihi: 13.01.2025 11:29 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 11:30
SON DAKİKA… Adana’da 12. katta yürekleri ağza getiren anlar: İntihara kalkışan kadın avukatı kimse sakinleştiremedi!

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı'nda sabah saat 07.45'te meydana geldi.

SON DAKİKA… Adana’da 12. katta yürekleri ağza getiren anlar: İntihara kalkışan kadın avukatı kimse sakinleştiremedi!

Edinilen bilgiye göre, Samsun Barosu avukatlarından H.D.T.(30), girdiği bunalım sonucu 14 katlı sitenin 12. katındaki evlerinin balkonunda intihara teşebbüs etti.

SON DAKİKA… Adana’da 12. katta yürekleri ağza getiren anlar: İntihara kalkışan kadın avukatı kimse sakinleştiremedi!

GENÇ AVUKATI GÖRENLER HEMEN POLİSİ ARADI...

Olayı fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak, Avukat H.D.T., annesi tarafından ikna edilerek içeri alındı. Eve giden polise de bir sıkıntı olmadığını söylediler.

SON DAKİKA… Adana’da 12. katta yürekleri ağza getiren anlar: İntihara kalkışan kadın avukatı kimse sakinleştiremedi!

12. KATTA YÜREKLERİ AĞZA GETİREN ANLAR!

İtfaiye, polis ve ambulans olay yerinden ayrılır ayrılmaz H.D.T. yine balkondan sarkıp intihara kalkıştı.

SON DAKİKA… Adana’da 12. katta yürekleri ağza getiren anlar: İntihara kalkışan kadın avukatı kimse sakinleştiremedi!

Olay yerine yeniden ekipler sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri düşme ve atlama ihtimali üzerine binanın önünde önlem aldı.

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