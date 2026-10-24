Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… 12 milyonluk canlı bahis manipülasyonunda şok detaylar! Kardeşi, kuzeni, sevgilisi hepsi şüpheli: Gösterişli hayatla kendini ele verdi!

SON DAKİKA… 12 milyonluk canlı bahis manipülasyonunda şok detaylar! Kardeşi, kuzeni, sevgilisi hepsi şüpheli: Gösterişli hayatla kendini ele verdi!

SON DAKİKA… Spor müsabakalarında canlı bahis sistemini yedi saniye geciktirerek yakınlarına bahis oynatan Veri Analisti, canlı izlediği müsabakalarda skor ve sayı bilgilerini bahis hesapları açtırdığı yakınlarına anlık aktardı. Canlı bahisleri dikkat çekmemek için skor ve sayılardan yedi saniye sonra kapatan Orhan B.K.'nın sık lüks tatillere gitmesi, lüks ve gösterişli yaşantısı dikkatlerden kaçmadı. Orhan B.K.'nın bahis firmalarını 12 milyon lira zarara uğrattığı "7 Saniye Vurgunu" ayrıntılarına kadar ortaya çıkarıldı.

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Emir SOMER
Giriş Tarihi: 24.10.2026 12:08 Güncelleme Tarihi: 24.10.2026 12:23
SON DAKİKA… 12 milyonluk canlı bahis manipülasyonunda şok detaylar! Kardeşi, kuzeni, sevgilisi hepsi şüpheli: Gösterişli hayatla kendini ele verdi!

SON DAKİKA… "Spor Veri Analitiği" alanında faaliyet yürüten bir firmada "Veri Analisti" olarak çalışan Orhan B.K. isimli kişinin, tenis ve voleybol başta olmak üzere çeşitli spor müsabakalarında canlı bahis sistemini yedi saniye geciktirerek, sayı ve skorlar oluştuktan sonra yakın çevresine bahis oynanmasını sağladığı ve bu yöntemle söz konusu firma ile çalışan bahis siteleri başta olmak üzere bazı yasal bahis firmalarını toplamda 12 milyon liralık zarara uğrattığı tespit edildi.

SON DAKİKA… 12 milyonluk canlı bahis manipülasyonunda şok detaylar! Kardeşi, kuzeni, sevgilisi hepsi şüpheli: Gösterişli hayatla kendini ele verdi!

Orhan B.K.'nın aynı zamanda yakınları olan suç ortaklarıyla birlikte oluşturduğu "7 Saniye Vurgunu" zincirinin bütün detaylarına SABAH ulaştı. 24 yaşındaki Orhan B.K., İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün tespitlerine ve iddialara göre "Spor D." isimli firmada 2025 yılının son aylarında "Veri Analisti" olarak işe başladı. Orhan B.K., sıklıkla lüks tatillere gitti. Lüks ve gösterişli yaşamıyla Haziran 2026'da çalıştığı firmanın dikkatini ve şüpheleri üzerine çekti.

SON DAKİKA… 12 milyonluk canlı bahis manipülasyonunda şok detaylar! Kardeşi, kuzeni, sevgilisi hepsi şüpheli: Gösterişli hayatla kendini ele verdi!

KARDEŞ, KUZEN VE KIZ ARKADAŞINA OYNATTI

Firma yetkilileri bir takım şüpheler üzerine harekete geçti ve şikayetçi oldu. Yapılan detaylı incelemelerde; Orhan B.K.'nın dikkat çekmemek adına tenis ve voleybol müsabakalarını hedef seçtiği tespit edildi. İddialara göre söz konusu yasal bahis sitelerinin altyapısına veri akışı sağlayan Orhan B.K., canlı olarak izlediği bazı müsabakaların skor ve sayı pozisyonlarından önce kapatılması gereken canlı bahisleri kapatmadı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA… 12 milyonluk canlı bahis manipülasyonunda şok detaylar! Kardeşi, kuzeni, sevgilisi hepsi şüpheli: Gösterişli hayatla kendini ele verdi!

Alınan sayı ve skorları canlı olarak izleyen ve bahisleri kapatmayan Orhan B.K., söz konusu yasal bahis sitelerinden hesaplar açtırdığı kardeşi, kuzeni, kız arkadaşı ve yakın arkadaşlarına sayı ve skorları anlık haber verdi ve bahisleri sayılar atıldıktan hemen sonra oynattı. Orhan B.K. canlı bahisleri, sürekli açık bırakırsa dikkat çekerek fark edileceği için skor ve sayılar olduktan ve planlanan canlı bahisler oynandıktan yedi saniye sonra kapattı.

SON DAKİKA… 12 milyonluk canlı bahis manipülasyonunda şok detaylar! Kardeşi, kuzeni, sevgilisi hepsi şüpheli: Gösterişli hayatla kendini ele verdi!

7 SANİYEYİ TEST EDEREK BELİRLEDİLER

Orhan B.K. ve suç ortaklarının, canlı bahislerin oynandıktan yedi saniye sonra kapatılmasını test ettikleri, yedi saniyede bahisleri oynadıklarını tespit ettikten sonra canlı bahislerin kapatılması için yedi saniye sonrasını seçtikleri ortaya çıktı. Operasyonla gözaltına alınan Orhan B.K. tutuklandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Raporları doğrultusunda banka hesap hareketlerinden tespitler yapıldı.

SON DAKİKA… 12 milyonluk canlı bahis manipülasyonunda şok detaylar! Kardeşi, kuzeni, sevgilisi hepsi şüpheli: Gösterişli hayatla kendini ele verdi!

Orhan B.K.'nın banka hesaplarında toplam 192 milyon lira tutarında para giriş-çıkışı olduğu ve yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirdiği tespit edildi. Orhan B.K. ile bağlantılı olan ve birlikte hareket ettikleri tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nce ikinci operasyon düzenlendi.

SON DAKİKA… 12 milyonluk canlı bahis manipülasyonunda şok detaylar! Kardeşi, kuzeni, sevgilisi hepsi şüpheli: Gösterişli hayatla kendini ele verdi!

Orhan B.K.'nın yasal bahis hesapları açtırdığı, bilgileri vererek bahis oynattığı, aralarında kardeşi, kuzeni, kız arkadaşı ve yakın arkadaşlarının olduğu sekiz kişi daha gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen dijital materyaller detaylı bir şekilde incelemeye alındı.

SON DAKİKA… 12 milyonluk canlı bahis manipülasyonunda şok detaylar! Kardeşi, kuzeni, sevgilisi hepsi şüpheli: Gösterişli hayatla kendini ele verdi!
SON DAKİKA… 12 milyonluk canlı bahis manipülasyonunda şok detaylar! Kardeşi, kuzeni, sevgilisi hepsi şüpheli: Gösterişli hayatla kendini ele verdi!
SON DAKİKA… 12 milyonluk canlı bahis manipülasyonunda şok detaylar! Kardeşi, kuzeni, sevgilisi hepsi şüpheli: Gösterişli hayatla kendini ele verdi!
SON DAKİKA… 12 milyonluk canlı bahis manipülasyonunda şok detaylar! Kardeşi, kuzeni, sevgilisi hepsi şüpheli: Gösterişli hayatla kendini ele verdi!
SON DAKİKA… 12 milyonluk canlı bahis manipülasyonunda şok detaylar! Kardeşi, kuzeni, sevgilisi hepsi şüpheli: Gösterişli hayatla kendini ele verdi!
SON DAKİKA… 12 milyonluk canlı bahis manipülasyonunda şok detaylar! Kardeşi, kuzeni, sevgilisi hepsi şüpheli: Gösterişli hayatla kendini ele verdi!