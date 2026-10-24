SON DAKİKA… 12 milyonluk canlı bahis manipülasyonunda şok detaylar! Kardeşi, kuzeni, sevgilisi hepsi şüpheli: Gösterişli hayatla kendini ele verdi!

SON DAKİKA… Spor müsabakalarında canlı bahis sistemini yedi saniye geciktirerek yakınlarına bahis oynatan Veri Analisti, canlı izlediği müsabakalarda skor ve sayı bilgilerini bahis hesapları açtırdığı yakınlarına anlık aktardı. Canlı bahisleri dikkat çekmemek için skor ve sayılardan yedi saniye sonra kapatan Orhan B.K.'nın sık lüks tatillere gitmesi, lüks ve gösterişli yaşantısı dikkatlerden kaçmadı. Orhan B.K.'nın bahis firmalarını 12 milyon lira zarara uğrattığı "7 Saniye Vurgunu" ayrıntılarına kadar ortaya çıkarıldı.