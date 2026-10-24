SON DAKİKA… 12 milyonluk canlı bahis manipülasyonunda şok detaylar! Kardeşi, kuzeni, sevgilisi hepsi şüpheli: Gösterişli hayatla kendini ele verdi!

SON DAKİKA… "Spor Veri Analitiği" alanında faaliyet yürüten bir firmada "Veri Analisti" olarak çalışan Orhan B.K. isimli kişinin, tenis ve voleybol başta olmak üzere çeşitli spor müsabakalarında canlı bahis sistemini yedi saniye geciktirerek, sayı ve skorlar oluştuktan sonra yakın çevresine bahis oynanmasını sağladığı ve bu yöntemle söz konusu firma ile çalışan bahis siteleri başta olmak üzere bazı yasal bahis firmalarını toplamda 12 milyon liralık zarara uğrattığı tespit edildi.