Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... 12 yaşındaki Eyüp Can yüksekten düşerek can vermişti! “İtildi” iddiasını o detay kanıtladı: ‘Oğlumun vücudunda faça izleri var'

SON DAKİKA... 12 yaşındaki Eyüp Can yüksekten düşerek can vermişti! “İtildi” iddiasını o detay kanıtladı: ‘Oğlumun vücudunda faça izleri var'

Mersin'de 12 yaşındaki Eyüp Can Güner'in, dönerci ustası Necmettin Ulaş tarafından kovalandıktan sonra ölü bulunmasına ilişkin davada beklenen yeni bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda, Eyüp Can'ın düşüş şekliyle ilgili dikkat çeken bir değerlendirme yapıldı ve çocuğun düşme hızının ancak bedeninin üst kısmından alacağı bir basınçla mümkün olabileceği belirtildi. Anne Güllü Çay'ın ilk günden beri dile getirdiği "oğlum itildi" iddiası, rapordaki bu değerlendirmeyle yeniden gündeme geldi. Sanığın olay sırasında "tıkırtı duydum" şeklindeki savunması da bilirkişi raporunda yer aldı. Anne Güllü Çay SABAH'a konuştu: 'Oğlumu kesmişler'

Nazrin MALİKOVA
Giriş Tarihi: 25.09.2026 09:07 Güncelleme Tarihi: 25.09.2026 09:13
SON DAKİKA... 12 yaşındaki Eyüp Can yüksekten düşerek can vermişti! İtildi iddiasını o detay kanıtladı: ‘Oğlumun vücudunda faça izleri var’
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Mersin'in Anamur ilçesinde 29 Temmuz 2025'te meydana gelen olayda, dönercide çalışan 12 yaşındaki Eyüp Can Güner, iddiaya göre dönerci ustası Necmettin Ulaş (25) tarafından kovalandıktan sonra bir pasajda ölü bulundu.

SON DAKİKA... 12 yaşındaki Eyüp Can yüksekten düşerek can vermişti! İtildi iddiasını o detay kanıtladı: ‘Oğlumun vücudunda faça izleri var’

Olayın ardından yapılan otopside Eyüp Can'ın vücudunda kafa travması, kemik kırıkları, kesi ve iç organ yaralanmaları tespit edildi. Sanık Necmettin Ulaş hakkında "ihmali davranış sonucu ölüme sebebiyet verme" suçundan dava açıldı.

SON DAKİKA... 12 yaşındaki Eyüp Can yüksekten düşerek can vermişti! İtildi iddiasını o detay kanıtladı: ‘Oğlumun vücudunda faça izleri var’

Yargı süreci devam ederken, mahkeme, Eyüp Can'ın bulunduğu alana herhangi bir müdahale olmaksızın düşüp düşemeyeceğinin belirlenmesi amacıyla dosyanın uzman bilirkişi kurulunca yeniden incelenmesine karar verdi.

SON DAKİKA... 12 yaşındaki Eyüp Can yüksekten düşerek can vermişti! İtildi iddiasını o detay kanıtladı: ‘Oğlumun vücudunda faça izleri var’

Hazırlanan bilirkişi raporu dosyaya girerken, rapordaki özellikle "basınç" ve "düşme sesi" değerlendirmeleri dikkat çekti.

SON DAKİKA... 12 yaşındaki Eyüp Can yüksekten düşerek can vermişti! İtildi iddiasını o detay kanıtladı: ‘Oğlumun vücudunda faça izleri var’

RAPOR, "TIKIRTI DUYDUM" SAVUNMASINI ÇÜRÜTTÜ

Bilirkişi raporunda, sanığın iş merkezinde Eyüp Can'ı ararken bir "tıkırtı" duyduğunu söylediği belirtildi. Ancak söz konusu sesin Eyüp Can'ın düşmesiyle oluşmuş olamayacağı değerlendirmesinde bulunuldu.

SON DAKİKA... 12 yaşındaki Eyüp Can yüksekten düşerek can vermişti! İtildi iddiasını o detay kanıtladı: ‘Oğlumun vücudunda faça izleri var’

Yaklaşık 50 kilogram ağırlığındaki Eyüp Can'ın 4 metre yükseklikten beton zemine düşmesi halinde ortaya çıkacak sesin "tıkırtı" seviyesinde olmayacağı belirtildi.

SON DAKİKA... 12 yaşındaki Eyüp Can yüksekten düşerek can vermişti! İtildi iddiasını o detay kanıtladı: ‘Oğlumun vücudunda faça izleri var’

Düşmenin yaklaşık 90-100 desibel düzeyinde, motosiklet, çim biçme makinesi veya kırıcı matkap sesine benzer oldukça yüksek bir ses oluşturabileceği ifade edildi.

SON DAKİKA... 12 yaşındaki Eyüp Can yüksekten düşerek can vermişti! İtildi iddiasını o detay kanıtladı: ‘Oğlumun vücudunda faça izleri var’

"İTİLDİ" İDDİASINI O DETAY KANITLADI

Raporda çocuğun düşüş şekline ilişkin de dikkat çeken bir değerlendirme yapıldı. Bilirkişi heyeti, Eyüp Can'ın iş merkezinin zemin üstü giriş katından yaklaşık 4 metre yükseklikten, sırtı bina iç tarafına dönük ve 2,8 m/sn ilk hızla düşmesinin ancak bedeninin üst tarafına önden alınacak bir basınçla gerçekleşebileceğini değerlendirdi.

SON DAKİKA... 12 yaşındaki Eyüp Can yüksekten düşerek can vermişti! İtildi iddiasını o detay kanıtladı: ‘Oğlumun vücudunda faça izleri var’

Güner'in tabelaya çarptığı, tabeladaki çivi ve vida uçlarına sürtündükten sonra baş aşağı şekilde beton zemine düştüğü belirtildi.

SON DAKİKA... 12 yaşındaki Eyüp Can yüksekten düşerek can vermişti! İtildi iddiasını o detay kanıtladı: ‘Oğlumun vücudunda faça izleri var’

ACILI ANNEDEN RAPORA İTİRAZ

SABAH'a konuşan Eyüp Can'ın annesi Güllü Çay ise bilirkişi raporundaki bazı değerlendirmelere itiraz etti. Çay, oğlunun vücudundaki kesiklerin tabeladaki çivi veya vidalardan kaynaklandığı değerlendirmesini kabul etmediğini söyledi.

SON DAKİKA... 12 yaşındaki Eyüp Can yüksekten düşerek can vermişti! İtildi iddiasını o detay kanıtladı: ‘Oğlumun vücudunda faça izleri var’

"OĞLUMU KESMİŞLER"

İlk günden oğlunun düşmediğini, itilerek öldürüldüğünü savunan acılı anne, "Bu izlerin çivilerden oluştuğuna inanmıyorum. Oğlumun vücudundaki izler faça izleri. Çiviler ancak çizik oluşturabilir, benim oğlumu ise resmen kesmişler" dedi.

SON DAKİKA... 12 yaşındaki Eyüp Can yüksekten düşerek can vermişti! İtildi iddiasını o detay kanıtladı: ‘Oğlumun vücudunda faça izleri var’

Olay yeri inceleme ekiplerinin kendilerine tabelada kan, doku kaybı veya leke bulunmadığını söylediğini belirterek, oğlunun vücudundaki yaraların çok derin olduğunu ve yağ dokusunun dışarı çıktığını ifade etti.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MERSİN