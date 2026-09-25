Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... 12 yaşındaki Eyüp Can yüksekten düşerek can vermişti! “İtildi” iddiasını o detay kanıtladı: ‘Oğlumun vücudunda faça izleri var'

SON DAKİKA... 12 yaşındaki Eyüp Can yüksekten düşerek can vermişti! “İtildi” iddiasını o detay kanıtladı: ‘Oğlumun vücudunda faça izleri var'

Mersin'de 12 yaşındaki Eyüp Can Güner'in, dönerci ustası Necmettin Ulaş tarafından kovalandıktan sonra ölü bulunmasına ilişkin davada beklenen yeni bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda, Eyüp Can'ın düşüş şekliyle ilgili dikkat çeken bir değerlendirme yapıldı ve çocuğun düşme hızının ancak bedeninin üst kısmından alacağı bir basınçla mümkün olabileceği belirtildi. Anne Güllü Çay'ın ilk günden beri dile getirdiği "oğlum itildi" iddiası, rapordaki bu değerlendirmeyle yeniden gündeme geldi. Sanığın olay sırasında "tıkırtı duydum" şeklindeki savunması da bilirkişi raporunda yer aldı. Anne Güllü Çay SABAH'a konuştu: 'Oğlumu kesmişler'

Giriş Tarihi: 25.09.2026 09:07 Güncelleme Tarihi: 25.09.2026 09:13