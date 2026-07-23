SON DAKİKA | 155 milyar liralık dev vurgun! Yasa dışı bahis baronu Dubai’de enselendi: IQ Money soruşturması tamamlandı

Özellikle 2025 yılının ilk yarısında yoğunlaşan bu trafikte, yalnızca iki paravan şirketin (Bozkurtlar ve Rosemoon) iki ay gibi kısa bir sürede 16 milyar TL para transferi gerçekleştirdiği belgelendi. MASAK, bu devasa tutarın en az 78 Milyar lirasının doğrudan yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarıyla ilişkili olduğu yönünde "kuvvetli şüphe" bildirdi.



