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SON DAKİKA | 155 milyar liralık dev vurgun! Yasa dışı bahis baronu Dubai’de enselendi: IQ Money soruşturması tamamlandı
SON DAKİKA | 155 milyar liralık dev vurgun! Yasa dışı bahis baronu Dubai’de enselendi: IQ Money soruşturması tamamlandı
Son dakika haberi: Yasal ödeme kuruluşu maskesiyle 196 yasa dışı bahis sitesine entegre edilen sistem üzerinden 155 milyar liralık dev bir işlem hacmi gerçekleştirdiği saptanan IQ Money Ödeme Hizmetleri merkezli soruşturma tamamlandı. Bahisçilerden toplanan milyarlarca lira; paravan teknoloji şirketlerine "yazılım bedeli" olarak aktarıldıktan sonra altın, lüks araç, gayrimenkul ve kripto para soğuk cüzdanları üzerinden sistemli bir şekilde aklandı.
Giriş Tarihi: 23.07.2026 06:52
Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 06:54