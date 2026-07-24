Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… 16. Kattan düşerek can vermişti! 28 yaşındaki Emirhan Yıldız’ın ölümünde sır perdesi aralanıyor: Gözler otopsi raporunda

SON DAKİKA… 16. Kattan düşerek can vermişti! 28 yaşındaki Emirhan Yıldız’ın ölümünde sır perdesi aralanıyor: Gözler otopsi raporunda

SON DAKİKA… İstanbul Esenyurt'ta 28 yaşındaki Emirhan Yıldız birkaç arkadaşıyla birlikte oturduğu sırada 16. Kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada Emirhan Yıldız'ın bir dönem ortak iş yaptığı ve aralarında alacak verecek meselesi olan ortağı Muhammed G.'nin de bulunduğu 5 kişi, gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Muhammed G., ifadesinde yaşanan olayla ilgili çarpıcı bilgiler verirken gözler, Emirhan Yıldız'ın otopsi raporuna çevrildi.

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 24.07.2026 14:21 Güncelleme Tarihi: 24.07.2026 14:22
SON DAKİKA… 16. Kattan düşerek can vermişti! 28 yaşındaki Emirhan Yıldız’ın ölümünde sır perdesi aralanıyor: Gözler otopsi raporunda

Olay, 20 Temmuz Pazartesi günü saat 22.00 sıralarında Koza Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre Emirhan Yıldız, arkadaşları ile birlikte geldiği sitede henüz bilinmeyen nedenle 16'ncı kattan düştü.

SON DAKİKA… 16. Kattan düşerek can vermişti! 28 yaşındaki Emirhan Yıldız’ın ölümünde sır perdesi aralanıyor: Gözler otopsi raporunda

Arkadaşları ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yıldız'ın düştüğü alana gelen itfaiye ekipleri, gencin cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Emirhan Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SON DAKİKA… 16. Kattan düşerek can vermişti! 28 yaşındaki Emirhan Yıldız’ın ölümünde sır perdesi aralanıyor: Gözler otopsi raporunda

ORTAK İŞ YAPMIŞLAR 1 MİLYON BATIRMIŞLAR

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sırasında evde bulunan 5 kişiyi gözaltına aldı.

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SON DAKİKA… 16. Kattan düşerek can vermişti! 28 yaşındaki Emirhan Yıldız’ın ölümünde sır perdesi aralanıyor: Gözler otopsi raporunda

Yapılan incelemelerde şüphelilerden Muhammed G. ile Emirhan Yıldız'ın bir dönem oto yedek parça işi yaptıkları ve yaklaşık 1 milyon lira zarar ettikleri öne sürüldü. İkilinin bu meseleden dolayı aralarında bir alacak verecek işi olduğu olay günü de sohbet sırasında bu meselenin evde açıldığı ve kavga ettikleri öne sürüldü.

SON DAKİKA… 16. Kattan düşerek can vermişti! 28 yaşındaki Emirhan Yıldız’ın ölümünde sır perdesi aralanıyor: Gözler otopsi raporunda

"AYAĞA KALKIP KENDİNİ FRANSIZ CAMDAN AŞAĞI BIRAKTI"

İddiaya göre Emirhan Yıldız eski ortağı Muhammed G.'ye yumruk attı ancak tartışma kısa sürede son buldu. Arkadaşlar sohbet ettiği sırada iddiaya göre Emirhan Yıldız biranda ayağa kalkıp kendini camdan aşağı bıraktı.

SON DAKİKA… 16. Kattan düşerek can vermişti! 28 yaşındaki Emirhan Yıldız’ın ölümünde sır perdesi aralanıyor: Gözler otopsi raporunda

Muhammed G. beyanında; "Tartışma sonrası olay tatlıya bağlandı. Oturduğumuz sırada biranda ayağa kalkıp Fransız camdan kendini aşağı bıraktı" dedi. Evde bulunan diğer arkadaşları da Muhammed G.'nin ifadesini doğruladı.

SON DAKİKA… 16. Kattan düşerek can vermişti! 28 yaşındaki Emirhan Yıldız’ın ölümünde sır perdesi aralanıyor: Gözler otopsi raporunda

Cinayet Büroda işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

SON DAKİKA… 16. Kattan düşerek can vermişti! 28 yaşındaki Emirhan Yıldız’ın ölümünde sır perdesi aralanıyor: Gözler otopsi raporunda

OTOPSİ RAPORU BEKLENİYOR

Emirhan Yıldız'ın bir yönlendirmeyle mi yoksa madde etkisiyle mi olayı gerçekleştirdiği yapılan otopsi sonucunda ortaya çıkacak. İlk incelemelerde düşmeye bağlı kırıkların dışında kesici delici alet izi ya da boğuşma izine rastlanmadığı bildirildi.

#İSTANBUL #ESENYURT