SON DAKİKA… 16. Kattan düşerek can vermişti! 28 yaşındaki Emirhan Yıldız’ın ölümünde sır perdesi aralanıyor: Gözler otopsi raporunda

Yapılan incelemelerde şüphelilerden Muhammed G. ile Emirhan Yıldız'ın bir dönem oto yedek parça işi yaptıkları ve yaklaşık 1 milyon lira zarar ettikleri öne sürüldü. İkilinin bu meseleden dolayı aralarında bir alacak verecek işi olduğu olay günü de sohbet sırasında bu meselenin evde açıldığı ve kavga ettikleri öne sürüldü.