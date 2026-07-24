SON DAKİKA… 16. Kattan düşerek can vermişti! 28 yaşındaki Emirhan Yıldız’ın ölümünde sır perdesi aralanıyor: Gözler otopsi raporunda

SON DAKİKA… İstanbul Esenyurt'ta 28 yaşındaki Emirhan Yıldız birkaç arkadaşıyla birlikte oturduğu sırada 16. Kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada Emirhan Yıldız'ın bir dönem ortak iş yaptığı ve aralarında alacak verecek meselesi olan ortağı Muhammed G.'nin de bulunduğu 5 kişi, gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Muhammed G., ifadesinde yaşanan olayla ilgili çarpıcı bilgiler verirken gözler, Emirhan Yıldız'ın otopsi raporuna çevrildi.