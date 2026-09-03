SON DAKİKA! 19 yıllık cinayet zincirinde şok detaylar! Seri katil Fethi Dağlı 2. kurbanı Zeynep Yıldırım’ı böyle tuzağa çekmiş!

AİLE KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

19 Haziran günü Erva'ya ulaşamayan aile kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan çalışmalarda Erva'nın cesedi 6 parçaya bölünmüş şekilde bir inşaatta bulundu. 2024 yılının en kanlı cinayetlerinden biri olan bu olayla ilgili İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri titiz bir çalışma başlattı. Genç kadının en son nerede görüldüğünden yola çıkan dedektifler, adım adım kadının gidişine dair kayıtlara ulaştı. Sıkı bir çalışmanın ardından Erva'nın bir eve girdiği ancak o evden çıkmadığı tespit edildi. Evde Fethi Dağlı isimli biri kalıyordu.