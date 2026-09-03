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SON DAKİKA! 19 yıllık cinayet zincirinde şok detaylar! Seri katil Fethi Dağlı 2. kurbanı Zeynep Yıldırım'ı böyle tuzağa çekmiş!
SON DAKİKA! 19 yıllık cinayet zincirinde şok detaylar! Seri katil Fethi Dağlı 2. kurbanı Zeynep Yıldırım'ı böyle tuzağa çekmiş!
İstanbul'da 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım ve 23 yaşındaki Erva Raziye Asar'ı vahşice hayattan koparan katil zanlısı Fethi Dağlı'nın karanlık geçmişi gün yüzüne çıktı. SABAH gazetesinin öğrendiği detaylarda 2007'deki ilk cinayetinin ardından pandemide şartlı tahliye olan seri katilin, sahte kadın profiliyle kurduğu şeytani tuzak ortaya çıktı. Öte yandan gizlediği cesetler, polisin film gibi iz takibiyle aydınlatıldı. Yıllar sonra kızının acı akıbetini öğrenen babanın feryadı ise yürekleri dağladı.
Giriş Tarihi: 03.09.2026 14:14
Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 15:07