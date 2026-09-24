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SON DAKİKA! 21 bıçak darbesiyle katletmişti: Gülhan Taş cinayetinde istenen ceza belli oldu! Mahkemede kan donduran savunma...
SON DAKİKA! 21 bıçak darbesiyle katletmişti: Gülhan Taş cinayetinde istenen ceza belli oldu! Mahkemede kan donduran savunma...
Ankara'da eski erkek arkadaşı tarafından 21 bıçak darbesiyle hayattan koparılan 30 yaşındaki Gülhan Taş cinayetinde savcı mütalaasını açıkladı. Vahşi cinayet için istenen ceza belli olurken, katil Mehmet Say'ın "Onun yaptığı nankörlüktü" sözleri ve avukatının "Olay sadece 15 saniyede gerçekleşti, canavarca his yok" şeklindeki akılalmaz savunması mahkeme salonunu buz kestirdi. İşte kan donduran davanın detayları...
Giriş Tarihi: 24.09.2026 15:39
Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 15:41