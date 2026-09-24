SON DAKİKA! 21 bıçak darbesiyle katletmişti: Gülhan Taş cinayetinde istenen ceza belli oldu! Mahkemede kan donduran savunma...

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Savunmaların ardından savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada; Sanık Mehmet Say ile Gülhan Taş arasında bir yıldan fazla süredir devam eden husumet bulunduğu, sanığın maktulü uzun süre takip ettiği, Gülhan Taş'ın bu konuda şikayetlerinin ve uzaklaştırma kararının bulunduğu ifade edildi. Savcı, sanığın olay günü aracını, olayın gerçekleştiği adresin bulunduğu sokağa park ederek Gülhan Taş'ın adresinin önüne gittiğini ve binadan çıkmasını yaklaşık 1 saat 40 dakika beklediğini belirtti. OIay sırasında sanığın elindeki bıçakla aracın ön sağ camını kırdığı, Taş'ın kaçmaya çalışmasına rağmen sanığın koşarak kendisini yakaladığı, yüzüstü düşmesinin ardından elindeki bıçakla, Gülhan'ın bacak, boyun ve kalça bölgelerine yaklaşık 17 kez bıçak darbesi indirdiği kaydedildi. Mütalaada, Say'ın elindeki bıçakla koşarken, telefonunu düşürdüğünü düşünerek yeniden olay yerine gittiği ve iki kez daha genç kadını bıçakla yaraladığı, ardından olay yerinden kaçtığı belirtildi. Gülhan Taş'ın sanık hakkında tehdit, hakaret, özel hayatın gizliliğini ihlal, mala zarar verme ve uyuşturucu konularında başvurularının bulunduğu ifade edildi. Tüm bu deliller birlikte değerlendirilerek, Mehmet Say'ın "kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "mala zarar verme" suçlarından cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.