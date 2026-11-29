KAYBOLAN ÇOCUĞUN CESEDİ TORBADA BULUNDU

22 Mart 2005'te Cemalettin ve Türkan Akyol çiftinin 3,5 yaşındaki çocukları Yusuf Akyol ortadan kayboldu. Küçük çocuğun cansız bedeni, apartmanın yakınında çarşafa sarılmış ve bir torbanın içerisine konulmuş halde bulundu. Yapılan adli tıp incelemesinde çocuğun vücudunda kimyasal madde bulgularına rastlandı. Boğularak öldürüldüğü belirlenen Yusuf'un katilinin bulunması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı ancak cinayetin faili tespit edilemedi.

22 YIL SONRA DOSYALAR YENİDEN AÇILDI

Yıllarca faili meçhul kalan üç ölüm, Adalet Bakanlığı bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının çalışmalarıyla yeniden gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada eski ifadeler, olay yeri inceleme bulguları, otopsi raporları ve itfaiye kayıtları yeniden değerlendirildi. Dosyalar arasındaki bağlantılar araştırılırken yeni tanıkların da ifadelerine başvuruldu. Yapılan incelemelerde geçmişteki değerlendirmeleri değiştirebilecek önemli delillere ulaşıldı.