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SON DAKİKA! 22 yıl önce 'cinler ve periler yaptı' demişlerdi! Aynı apartmanda ölen 3 çocuğun sırrı çözüldü: Katil en yakınları çıktı
SON DAKİKA! 22 yıl önce "cinler ve periler yaptı" demişlerdi! Aynı apartmanda ölen 3 çocuğun sırrı çözüldü: Katil en yakınları çıktı
İstanbul Kağıthane'de 22 yıl önce aynı apartmanda 14 ay arayla şüpheli şekilde hayatını kaybeden 3 çocuğun dosyası yeniden açıldı. Ailenin yıllarca "cinler ve periler" diyerek kapattığı olayların arkasından planlı cinayet çıktı; üç çocuğun da ölümünden sorumlu tutulan Ayşe Akyol ile birlikte 7 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 29.11.2026 11:03