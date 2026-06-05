Trend Galeri Trend Yaşam Son Dakika | 24 ilde 'şike ve bahis' operasyonu: Suç örgütünün yöntemi şoke etti! Anlaşmalı müsabaka sonucu...

Son Dakika | 24 ilde 'şike ve bahis' operasyonu: Suç örgütünün yöntemi şoke etti! Anlaşmalı müsabaka sonucu...

Son dakika haberi: İstanbul merkezli 24 ilde "Şike ve Bahis" baskını yapıldı. 80 kişi gözaltına alındı. Şüpheli İ.Ö.Ö. tarafından koordine edilen suç ağı üzerinden; önceden sonucu üzerinde anlaşma sağlanan müsabakalar ile yasal ve yasa dışı bahis faaliyetlerinden gelir elde edildiği, söz konusu haksız kazancın kripto varlık cüzdanları aracılığıyla transfer edilerek kullanıcıları tespit edilemeyen farklı cüzdanlara aktarıldığı belirlendi.

Elyesa Karatepe
Emir SOMER
Giriş Tarihi: 05.06.2026 08:56 Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 08:57
Son Dakika | 24 ilde ’şike ve bahis’ operasyonu: Suç örgütünün yöntemi şoke etti! Anlaşmalı müsabaka sonucu...

Son dakika... İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK ekiplerince yürütülen titiz incelemeler, tarihin en büyük illegal finans ağlarından birini deşifre etti.

Son Dakika | 24 ilde ’şike ve bahis’ operasyonu: Suç örgütünün yöntemi şoke etti! Anlaşmalı müsabaka sonucu...

GENÇLERİ KULLANDILAR

Şebekenin, dikkat çekmemek amacıyla özellikle 20-30 yaş aralığında, hiçbir ticari faaliyeti ve düzenli geliri bulunmayan gençleri hedef seçtiği saptandı. Bu gençlerin banka hesaplarında sadece 6 ay gibi kısa bir sürede 30 bin ile 50 bin adet arasında değişen olağan dışı transfer yoğunluğu (EFT/Havale giriş-çıkışı) tespit edildi. Havuz hesap sahiplerine, en düşük işlem hacminde bile sistemde kalmaları için düzenli olarak aylık 100 bin TL komisyon ödendiği raporlara yansıdı.

Son Dakika | 24 ilde ’şike ve bahis’ operasyonu: Suç örgütünün yöntemi şoke etti! Anlaşmalı müsabaka sonucu...

KAPALIÇARŞI'DA PARAVAN DÖVİZ ŞİRKETİ İLE 1 MİLYAR TL'LİK "ALTIN-GÜMÜŞ" OYUNU

Örgütün, Kapalıçarşı'da döviz ve kuyumculuk faaliyetleri yürüten "Kayalar Döviz" sahipleri ile ortak hareket ettiği belgelendi. Kayalar Döviz'in, Libya uyruklu şahıslara ait kredi kartlarıyla bankalardan tek seferde 1 Milyar TL şeklinde pos işlemi (nakit çekim) yaptığı, ardından bu parayı altına ve gümüşe çevirerek sisteme yasal yollarla sokmaya çalıştığı anlaşıldı.

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Son Dakika | 24 ilde ’şike ve bahis’ operasyonu: Suç örgütünün yöntemi şoke etti! Anlaşmalı müsabaka sonucu...

Döviz şirketi sahiplerinin de yasa dışı bahisten elde edilen paraları örgüt lideri İbrahim Ö.Ö. ile aynı kripto cüzdanına transfer ettikleri fiziki ve teknik takiple kesinleşti.

Son Dakika | 24 ilde ’şike ve bahis’ operasyonu: Suç örgütünün yöntemi şoke etti! Anlaşmalı müsabaka sonucu...

YASAL BAHİS BAYİSİ ÜZERİNDEN ŞÜPHELİ MAÇLARA KUPON OYUNU

Örgüt yöneticilerinden F.B.'nin yasal bir bahis bayisinin de bulunduğu tespit edildi. Örgüt üyelerinin, bu yasal bayi ile yasal bahis platformlarındaki üyelikleri üzerinden, Rusya masa tenisi ligi gibi popüler olmayan liglerdeki aynı maçlara tek seferde bin adet gibi yüksek miktarlarda kuponlar yaparak şüpheli kazançlar elde ettikleri belirlendi.

Son Dakika | 24 ilde ’şike ve bahis’ operasyonu: Suç örgütünün yöntemi şoke etti! Anlaşmalı müsabaka sonucu...

Yasal bahis şirketleri üzerinden kazanılan bu paraların bir kısmının maçların oynandığı ülkelere, bir kısmının ise izini kaybettirmek amacıyla belirsiz kripto hesaplara veya yurt dışı hesaplara aktarıldığı saptandı.

Son Dakika | 24 ilde ’şike ve bahis’ operasyonu: Suç örgütünün yöntemi şoke etti! Anlaşmalı müsabaka sonucu...

PARALAR 7 KRİPTO CÜZDANLA YURT DIŞINA KAÇIRILDI

Toplanan yasa dışı bahis paralarının izini kaybettirmek isteyen örgüt lideri ve yöneticilerinin, elde edilen gelirleri düzenli olarak yurt dışındaki 7 ortak kripto para cüzdanına aktardığı belirlendi. Havuz hesap sahiplerinin yasa dışı bahis sisteminde komisyoncu olarak görev yaptığı ve bu hesaplarda biriken paraların doğrudan örgüt lideri ve yöneticilerinin kripto cüzdanlarına transfer edildiği ortaya çıkarıldı.

Son Dakika | 24 ilde ’şike ve bahis’ operasyonu: Suç örgütünün yöntemi şoke etti! Anlaşmalı müsabaka sonucu...

Dijital ve fiziki takipleri birleştiren ekipler, suç örgütünün toplam işlem hacminin tam 192.367.615.703,37 TL (yaklaşık 4 milyar dolar) olduğunu ortaya çıkardı.

MİLYONLARCA LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Suçtan elde edildiği belirlenen piyasa değeri yaklaşık 350 milyon TL olan mal varlığına el konuldu. El konulan varlıklar arasında, 11 adet şirket, 45 adet araç, 16 adet konut ve 11 adet tarla ve arsa yer alıyor. Ayrıca operasyon kapsamında şüphelilerin tüm banka ve kripto para hesapları da tamamen bloke edildi.

Son Dakika | 24 ilde ’şike ve bahis’ operasyonu: Suç örgütünün yöntemi şoke etti! Anlaşmalı müsabaka sonucu...

24 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Toplanan deliller ve suçun odağındaki paranın büyüklüğü üzerine savcılık talimatıyla, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde operasyon başlattı. Kaynağı gizlenmeye çalışılan ve yurt dışı/kripto hesaplara aktarılan 4 milyar dolarlık dev vurgunla ilgili, aralarında cezaevindekiler ve yurt dışındakilerin de bulunduğu toplam 126 şüpheli hakkında yasa dışı bahis oynatmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından adli işlemler devam ediyor.

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