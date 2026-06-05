Son Dakika | 24 ilde ’şike ve bahis’ operasyonu: Suç örgütünün yöntemi şoke etti! Anlaşmalı müsabaka sonucu...

GENÇLERİ KULLANDILAR

Şebekenin, dikkat çekmemek amacıyla özellikle 20-30 yaş aralığında, hiçbir ticari faaliyeti ve düzenli geliri bulunmayan gençleri hedef seçtiği saptandı. Bu gençlerin banka hesaplarında sadece 6 ay gibi kısa bir sürede 30 bin ile 50 bin adet arasında değişen olağan dışı transfer yoğunluğu (EFT/Havale giriş-çıkışı) tespit edildi. Havuz hesap sahiplerine, en düşük işlem hacminde bile sistemde kalmaları için düzenli olarak aylık 100 bin TL komisyon ödendiği raporlara yansıdı.