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Son Dakika | 24 ilde 'şike ve bahis' operasyonu: Suç örgütünün yöntemi şoke etti! Anlaşmalı müsabaka sonucu...
Son Dakika | 24 ilde 'şike ve bahis' operasyonu: Suç örgütünün yöntemi şoke etti! Anlaşmalı müsabaka sonucu...
Son dakika haberi: İstanbul merkezli 24 ilde "Şike ve Bahis" baskını yapıldı. 80 kişi gözaltına alındı. Şüpheli İ.Ö.Ö. tarafından koordine edilen suç ağı üzerinden; önceden sonucu üzerinde anlaşma sağlanan müsabakalar ile yasal ve yasa dışı bahis faaliyetlerinden gelir elde edildiği, söz konusu haksız kazancın kripto varlık cüzdanları aracılığıyla transfer edilerek kullanıcıları tespit edilemeyen farklı cüzdanlara aktarıldığı belirlendi.
Giriş Tarihi: 05.06.2026 08:56
Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 08:57