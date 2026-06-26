Trend Galeri Trend Yaşam Son Dakika | 26 yaşındaki Furkan kurşunların hedefi olmuştu: Perde arkasında 'Çapkanlar' suç örgütü! Acılı anne SABAH'a konuştu, olay gününü anlattı

Son Dakika | 26 yaşındaki Furkan kurşunların hedefi olmuştu: Perde arkasında 'Çapkanlar' suç örgütü! Acılı anne SABAH'a konuştu, olay gününü anlattı

Son dakika haberi: İstanbul Bağcılar'da 11 Mayıs 2024 tarihinde arkadaşlarının yanına giden 26 yaşındaki Furkan Torun, henüz dostlarıyla tokalaşırken kurşunların hedefi oldu. Bir grup şüpheli tarafından katledilen genç adamın ardından geriye acılı bir anne ve yanıt bekleyen sorular kaldı. Yıllardır adalet mücadelesi veren anne Şerife Torun, SABAH'a konuştu.

Nazrin MALİKOVA
Giriş Tarihi: 26.06.2026 08:04 Güncelleme Tarihi: 26.06.2026 08:11
Son Dakika | 26 yaşındaki Furkan kurşunların hedefi olmuştu: Perde arkasında ’Çapkanlar’ suç örgütü! Acılı anne SABAH’a konuştu, olay gününü anlattı

Son dakika haberi... İstanbul Bağcılar'da 11 Mayıs 2024 tarihinde kız arkadaşını evine bıraktıktan sonra parktaki arkadaşlarının yanına uğrayan 26 yaşındaki Furkan Torun, dakikalar sonra düzenlenen silahlı saldırının ortasında kaldı. Otomobille caddeye gelen bir grup şüpheli, Torun ve arkadaşlarının olduğu noktaya peş peşe ateş etti.

Son Dakika | 26 yaşındaki Furkan kurşunların hedefi olmuştu: Perde arkasında ’Çapkanlar’ suç örgütü! Acılı anne SABAH’a konuştu, olay gününü anlattı

Olayda ağır yaralanan Torun kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, Bayram K. ise hayati tehlikeyi atlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Dakika | 26 yaşındaki Furkan kurşunların hedefi olmuştu: Perde arkasında ’Çapkanlar’ suç örgütü! Acılı anne SABAH’a konuştu, olay gününü anlattı

Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Abdulkadir K. (25), Orçun K. (22), Muhammet B. (22) hakkında "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından dava açıldı. Yıllardır oğlunun faillerinin cezalandırılması için adalet mücadelesi veren anne Şerife Torun, saldırının perde arkasına ilişkin SABAH'a dikkat çeken iddialarda bulundu.

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Son Dakika | 26 yaşındaki Furkan kurşunların hedefi olmuştu: Perde arkasında ’Çapkanlar’ suç örgütü! Acılı anne SABAH’a konuştu, olay gününü anlattı

"ÇAPKANLAR SUÇ ÖRGÜTÜYLE BAĞLANTILI"

Anne Torun, saldırganların kamuoyunda "Çapkanlar" olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı kişiler olduğunu belirterek oğlunun şüphelilerle herhangi bir ilişkisinin olmadığını ifade etti. Olay gününü anlatan anne "Oğlum parka gittiğinde arkadaşlarıyla tokalaşırken bir anda saldırı başlamış. Beyaz bir araçla gelen üç kişi doğrudan ateş açmış. Kurşunlardan biri arkadaşının midesine, biri oğlumun kalbine, diğeri de omurilik bölgesine isabet etmiş. Sırtından ve kolundan geçerek kalbine ulaşmış."dedi.

Son Dakika | 26 yaşındaki Furkan kurşunların hedefi olmuştu: Perde arkasında ’Çapkanlar’ suç örgütü! Acılı anne SABAH’a konuştu, olay gününü anlattı

"HEDEF BAŞKASIYDI"

Asıl hedefin saldırgan grupla maddi anlaşmazlık yaşayan Mahmut A. isimli kişi olduğunu ileri süren anne, "Aralarında milyonlarca liralık bir alacak meselesi bulunduğu söyleniyordu. Saldırganlar Mahmut A.'yı sima olarak tanımıyormuş. Birileri saldırganları arayarak, 'Mahmut burada' diye haber vermiş. Oğlum ise tam bu sırada parka varmış. Saldırganlar hedefi ayırt etmeden ateş açınca kurşunlar ona da isabet etmiş." şeklinde konuştu.

Son Dakika | 26 yaşındaki Furkan kurşunların hedefi olmuştu: Perde arkasında ’Çapkanlar’ suç örgütü! Acılı anne SABAH’a konuştu, olay gününü anlattı

"ÇELİŞKİLİ İFADELER VERİYOR"

Şerife Torun, mahkeme sürecinde özellikle Orçun K.'nın çelişkili ifadeler verdiğini belirterek, "Bir yandan olayla ilgisinin olmadığını söylüyor, diğer yandan kamera kayıtlarında görüldüğü belirtiliyor. Kiralanan araçta parmak izlerinin bulunabileceğini kabul ediyor ancak olayla bağlantısını reddediyor. Oğlum vurulduğunda kimse anında müdahalede bulunmamış. Oysa ki hastane olayın yaşandığı yere çok yakın. Arkadaşları neden sırtlarına alıp götürmediler? Neden ilk müdahaleyi yapmadılar? Aynı saldırıda yaralanan başka bir çocuk yoğun bakımda kaldıktan sonra hayata döndü. Benim oğluma ise kimse yetişemedi. Bugün tek isteğim adaletin yerini bulması " diyerek tamamladı.

#SABAH