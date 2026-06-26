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Son Dakika | 26 yaşındaki Furkan kurşunların hedefi olmuştu: Perde arkasında 'Çapkanlar' suç örgütü! Acılı anne SABAH'a konuştu, olay gününü anlattı
Son Dakika | 26 yaşındaki Furkan kurşunların hedefi olmuştu: Perde arkasında 'Çapkanlar' suç örgütü! Acılı anne SABAH'a konuştu, olay gününü anlattı
Son dakika haberi: İstanbul Bağcılar'da 11 Mayıs 2024 tarihinde arkadaşlarının yanına giden 26 yaşındaki Furkan Torun, henüz dostlarıyla tokalaşırken kurşunların hedefi oldu. Bir grup şüpheli tarafından katledilen genç adamın ardından geriye acılı bir anne ve yanıt bekleyen sorular kaldı. Yıllardır adalet mücadelesi veren anne Şerife Torun, SABAH'a konuştu.
Giriş Tarihi: 26.06.2026 08:04
Güncelleme Tarihi: 26.06.2026 08:11