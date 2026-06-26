Son Dakika | 26 yaşındaki Furkan kurşunların hedefi olmuştu: Perde arkasında ’Çapkanlar’ suç örgütü! Acılı anne SABAH’a konuştu, olay gününü anlattı

"ÇELİŞKİLİ İFADELER VERİYOR"

Şerife Torun, mahkeme sürecinde özellikle Orçun K.'nın çelişkili ifadeler verdiğini belirterek, "Bir yandan olayla ilgisinin olmadığını söylüyor, diğer yandan kamera kayıtlarında görüldüğü belirtiliyor. Kiralanan araçta parmak izlerinin bulunabileceğini kabul ediyor ancak olayla bağlantısını reddediyor. Oğlum vurulduğunda kimse anında müdahalede bulunmamış. Oysa ki hastane olayın yaşandığı yere çok yakın. Arkadaşları neden sırtlarına alıp götürmediler? Neden ilk müdahaleyi yapmadılar? Aynı saldırıda yaralanan başka bir çocuk yoğun bakımda kaldıktan sonra hayata döndü. Benim oğluma ise kimse yetişemedi. Bugün tek isteğim adaletin yerini bulması " diyerek tamamladı.