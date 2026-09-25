SON DAKİKA… 3 milyar dolarlık forex vurgununda çarpıcı detaylar! Çalışanlara ‘İsrail mafyası’ tehdidi: Şifreli bilgisayarlar ile anlık takip!  

SON DAKİKA… İsrail vatandaşları tarafından yönetildiği belirlenen forex dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Şüphelilerin mağdurlardan 3 milyar dolar topladığı belirlenirken, ortaya çıkan her detay çetenin kirli ağını gözler önüne serdi. Soruşturmada ifadesi alınan 3 şüpheli, organizasyonun para kaynağını sorgulayanların "İsrail mafyalarım var" denilerek tehdit edildiklerini söyledi. Bilgisayarlara konan şifrelerle personellerin anlık izlendiği yapıda, mağdur paralarıyla yılda 4 kez partiler düzenlendiği ve kaçak Pakistanlı çalışanlar çalıştırıldığı öğrenildi. İşte detaylar…