SON DAKİKA… 3 milyar dolarlık forex vurgununda çarpıcı detaylar! Çalışanlara ‘İsrail mafyası’ tehdidi: Şifreli bilgisayarlar ile anlık takip!  

PARA AKIŞI 4 ÜLKEDEN KURULAN KRİPTO CÜZDANLARLA YÖNETİLDİ

Vurgun paralarının aklanması ve transferinde kripto varlıkların kilit rol oynadığı saptandı. Şebekenin şirketlerinin kripto hesaplarının Ümit Bolat ile yanında çalışan Doğukan adlı şahıs tarafından yönetildiği, elde edilen paraları kendi şahsi kripto cüzdanlarına aktardıkları kaydedildi. Şebekenin, mali trafiğin izini sürmeyi zorlaştırmak için uluslararası bir kripto ağı kullanıldığı görüldü. Şirketlerin Dubai, Kıbrıs ve Ukrayna bağlantılı kripto para hesaplarıyla işlem yaptığı, ayrıca banka ve borsa denetimlerine takılmamak için yüklü miktardaki paraları "soğuk cüzdanlar" içerisine aktararak muhafaza ettiği anlaşıldı.