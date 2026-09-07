SON DAKİKA | 3 yıllık çalışandan kuyumcu vurgunu! Dükkanı gram gram soydu

Nöbetçi hakimlik; şüphelinin aylık 40 bin liralık geliri ve 25 bin liralık emekli maaşıyla bu kadar kısa sürede villa ve daireler edinmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu vurguladı.



Delil karartma ve kaçma şüphesi bulunan şüpheli çalışan; 'hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma' ile 'karapara aklama' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.