SON DAKİKA | 3 yıllık çalışandan kuyumcu vurgunu! Dükkanı gram gram soydu

Son dakika haberi: Binbirdirek Mahallesi'nde kuyumculuk yapan Onur T., yanında çalışan Onur Y.'nin belli aralıklarla iş yerinden yaklaşık 3 kilogram altın çaldığını fark ederek geçtiğimiz haftalarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. ÖNCE UZLAŞTI, SONRA SOLUĞU SAVCILIKTA ALDI Araştırmasını derinleştiren mağdur patron, çalışanın işe girdikten sonra Tekirdağ'da eşinin üzerine 1 tripleks villa ile 2 daire satın aldığını tespit etti. 'HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI' DENECEK KADAR LÜKS MAL VARLIĞI Nöbetçi hakimlik; şüphelinin aylık 40 bin liralık geliri ve 25 bin liralık emekli maaşıyla bu kadar kısa sürede villa ve daireler edinmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu vurguladı. Savcılık, suçtan elde edilen mal varlığı kapsamında bir adet villa ve bir adet daireye el konulmasını talep etti.