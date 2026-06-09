SON DAKİKA… 30 yaşındaki Eylül Başboğa nerede? Evladını sokak sokak arayan annenin feryadı yürek yaktı: Hayatından endişe ediyorum

Beş gündür buradayız, otogardan indik hiç nefes almadan, yemeden içmeden kayıp bürosuna, savcılığa ve adliyeye gittik. Orada akşama kadar vatandaşlara sorduk, hep resim gösterdik. Her gün çıkıyoruz, her yeri afişlerle donattık. Allah Eskişehir vatandaşından razı olsun.