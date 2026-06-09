Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… 30 yaşındaki Eylül Başboğa nerede? Evladını sokak sokak arayan annenin feryadı yürek yaktı: Hayatından endişe ediyorum

SON DAKİKA… 30 yaşındaki Eylül Başboğa nerede? Evladını sokak sokak arayan annenin feryadı yürek yaktı: Hayatından endişe ediyorum

SON DAKİKA… Eskişehir'de 30 yaşındaki Eylül Başboğa kaldığı sığınma evinden yaklaşık 2 ay önce ayrıldı. O günden beri haber alamadığı kızını bulmak için sokaklara fotoğraflı ilanlarını yapıştırarak arama çalışması başlatan anne Hediye Kandemir'in sözleri yürek sızlattı.

DHA
Giriş Tarihi: 09.06.2026 15:42 Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 15:43
SON DAKİKA… 30 yaşındaki Eylül Başboğa nerede? Evladını sokak sokak arayan annenin feryadı yürek yaktı: Hayatından endişe ediyorum

Ailenin 6 çocuğundan biri olan Eylül Başboğa, 2025 yılının haziran ayında annesi ve kardeşleri ile yaşadığı İzmir'den ayrılarak, babası ile birlikte memleketi Mardin'e gitti. 5 gün kaldığı babasıyla anlaşamadığı belirtilen Başboğa, Eskişehir'e gelerek kadın sığınma evine yerleşti.

SON DAKİKA… 30 yaşındaki Eylül Başboğa nerede? Evladını sokak sokak arayan annenin feryadı yürek yaktı: Hayatından endişe ediyorum

Aylarca kadın sığınma evinde kalan Başboğa, bu süreçte annesi Hediye Kandemir ile telefonla iletişimi sürdürdü. En son 12 Nisan'da annesi Hediye Kandemir ile mesajlaşan Başboğa'nın cep telefonu bu tarihte kapandı. Kızıyla irtibat kuramayan Hediye Kandemir, kayıp başvurusunda bulundu.

SON DAKİKA… 30 yaşındaki Eylül Başboğa nerede? Evladını sokak sokak arayan annenin feryadı yürek yaktı: Hayatından endişe ediyorum

Oğlu Devran Başboğa ile Eskişehir'e gelen Hediye Kandemir, kızının fotoğraflarının yer aldığı ilanları sokaklara asarak aramaya başladı. Polis ekiplerince yapılan incelemede Eylül'ün en son 3 gün önce Deliklitaş Mahallesi'nde bir sokaktan geçerken güvenlik kamerasında görüntüsü tespit edildi.

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SON DAKİKA… 30 yaşındaki Eylül Başboğa nerede? Evladını sokak sokak arayan annenin feryadı yürek yaktı: Hayatından endişe ediyorum

'HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM'

Kızının Eskişehir'de sokaklarında aradıklarını ve hayatından endişe ettiklerini ifade eden Hediye Kandemir, "Babası gelip kızı memlekete götürmüş. Orada 5 gün babasında kaldı. Herhalde babasıyla anlaşamamış, Eskişehir sığınma evine gitmiş. Artık telefonu kapandı haber alamıyorum kızımdan.

SON DAKİKA… 30 yaşındaki Eylül Başboğa nerede? Evladını sokak sokak arayan annenin feryadı yürek yaktı: Hayatından endişe ediyorum

Hayati anlamda çok endişe ediyorum, afiş asıp her yere gidiyoruz. Allah kimseye göstermesin, evlat acısı hiç tartışılamaz. Eskişehir'e geldim, otogarda indim. Otogarda yazıhanelerde kızımın fotoğrafını gösterdim, numaralarımızı verdim. Ağabeyi ile otogar karakoluna da gittik. Bize kayıp bürosunu tarif ettiler.

SON DAKİKA… 30 yaşındaki Eylül Başboğa nerede? Evladını sokak sokak arayan annenin feryadı yürek yaktı: Hayatından endişe ediyorum

Beş gündür buradayız, otogardan indik hiç nefes almadan, yemeden içmeden kayıp bürosuna, savcılığa ve adliyeye gittik. Orada akşama kadar vatandaşlara sorduk, hep resim gösterdik. Her gün çıkıyoruz, her yeri afişlerle donattık. Allah Eskişehir vatandaşından razı olsun.

SON DAKİKA… 30 yaşındaki Eylül Başboğa nerede? Evladını sokak sokak arayan annenin feryadı yürek yaktı: Hayatından endişe ediyorum

Sabah kalkıyoruz, gece 00.30- 01.00 sıralarında pansiyona giriyoruz. Kızımızı aramaktan, bir umut hiçbir yeri afişsiz bırakmadık. Hala mücadeleye devam ediyoruz, kızımızı bırakmayacağız aramaya devam edeceğiz" diye konuştu.

SON DAKİKA… 30 yaşındaki Eylül Başboğa nerede? Evladını sokak sokak arayan annenin feryadı yürek yaktı: Hayatından endişe ediyorum

Anne Kandemir'in başvurusu üzerine Eylül'ün bulunması için de araştırma başlatıldı.

SON DAKİKA… 30 yaşındaki Eylül Başboğa nerede? Evladını sokak sokak arayan annenin feryadı yürek yaktı: Hayatından endişe ediyorum
SON DAKİKA… 30 yaşındaki Eylül Başboğa nerede? Evladını sokak sokak arayan annenin feryadı yürek yaktı: Hayatından endişe ediyorum
#ESKİŞEHİR