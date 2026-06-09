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SON DAKİKA… 30 yaşındaki Eylül Başboğa nerede? Evladını sokak sokak arayan annenin feryadı yürek yaktı: Hayatından endişe ediyorum
SON DAKİKA… 30 yaşındaki Eylül Başboğa nerede? Evladını sokak sokak arayan annenin feryadı yürek yaktı: Hayatından endişe ediyorum
SON DAKİKA… Eskişehir'de 30 yaşındaki Eylül Başboğa kaldığı sığınma evinden yaklaşık 2 ay önce ayrıldı. O günden beri haber alamadığı kızını bulmak için sokaklara fotoğraflı ilanlarını yapıştırarak arama çalışması başlatan anne Hediye Kandemir'in sözleri yürek sızlattı.
Giriş Tarihi: 09.06.2026 15:42
Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 15:43