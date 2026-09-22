Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! 4 dakikalık video detayı! Şişli'de Batuhan Bıyıkoğlu evinde başından vurulmuş halde bulundu! 'Gelseniz iyi olur...'

SON DAKİKA! 4 dakikalık video detayı! Şişli'de Batuhan Bıyıkoğlu evinde başından vurulmuş halde bulundu! 'Gelseniz iyi olur..."

Şişli'de odasında başından vurulmuş halde bulunan 33 yaşındaki Batuhan Bıyıkoğlu'nun ölümündeki sır perdesi aralanıyor. Gencin teyzesine attığı son mesaj, bıraktığı şifreli not ve 4 dakikalık veda videosu ortaya çıktı Öte yandan emekli polis babanın "Silah benim değil" çıkışı olayın seyrini değiştirdi. İşte kan donduran olayın detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 22.09.2026 11:14 Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 11:15
SON DAKİKA! 4 dakikalık video detayı! Şişli’de Batuhan Bıyıkoğlu evinde başından vurulmuş halde bulundu! ’Gelseniz iyi olur...

Olay, dün saat 17.50 sıralarında Eskişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin salonunda bulunan Hanife B. (59), oğlu Batuhan Bıyıkoğlu'nun odasından silah sesi duydu. Yatak odasına giren anne, oğlunu sandalye üzerinde başından vurulmuş halde buldu.

SON DAKİKA! 4 dakikalık video detayı! Şişli’de Batuhan Bıyıkoğlu evinde başından vurulmuş halde bulundu! ’Gelseniz iyi olur...

Hanife B., o sırada dışarıda olan eşi İlhami B.'ye haber verdi. "Oğlum kendini vurdu" ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından bilinci kapalı ve hayati tehlikesi bulunan Bıyıkoğlu, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bıyıkoğlu, hastanede hayatını kaybetti.

SON DAKİKA! 4 dakikalık video detayı! Şişli’de Batuhan Bıyıkoğlu evinde başından vurulmuş halde bulundu! ’Gelseniz iyi olur...

ANNESİ VE BABASI POLİSE BİLGİ VERDİ

Polis ekiplerinin görüştüğü Hanife B., oğlunun 2020 yılında eşinden boşandığını ve kendileriyle birlikte yaşadığını söyledi. Oğlunun özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını ancak 2 aydır işsiz olduğunu anlatan anne, herhangi bir borcunun veya psikolojik sorununun bulunmadığını belirtti. Baba İlhami B. ise oğlunun yaklaşık 2 yıl önce eşinden boşandığını, bu süreçte psikolojik sorunlar yaşadığını anlattı.

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SON DAKİKA! 4 dakikalık video detayı! Şişli’de Batuhan Bıyıkoğlu evinde başından vurulmuş halde bulundu! ’Gelseniz iyi olur...

BABASI TABANCANIN KENDİSİNE AİT OLMADIĞINI SÖYLEDİ

İstanbul'da polis memuru olarak görev yaparken 2016 yılında emekli olduğu öğrenilen İlhami B., kendisine ait 3 ruhsatlı tabancasının bulunduğunu belirtti. İlhami B., olayda kullanılan seri numarası silinmiş tabancanın ise kendisine ait olmadığını söyledi. Odada bulunan tabanca, kovan ve telefon, incelenmek üzere olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildi.

SON DAKİKA! 4 dakikalık video detayı! Şişli’de Batuhan Bıyıkoğlu evinde başından vurulmuş halde bulundu! ’Gelseniz iyi olur...

TEYZESİNE GÖNDERDİĞİ MESAJ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemelerde Bıyıkoğlu'nun olay öncesinde WhatsApp üzerinden teyzesine, "Teyzem bize gelseniz iyi olur, babam dışarıda eve gelsin, annem evde tek benimle, anneme destek verin yalnız bırakmayın, hakkınızı helal edin." mesajını gönderdiği belirlendi.

SON DAKİKA! 4 dakikalık video detayı! Şişli’de Batuhan Bıyıkoğlu evinde başından vurulmuş halde bulundu! ’Gelseniz iyi olur...

Odada bulunan ve telefon şifresinin de yazılı olduğu notta ise "Telefonda bir hatıra bıraktım size, izlersiniz. Özür dilerim, affedin." ifadelerinin yer aldığı öğrenildi. Bıyıkoğlu'nun telefonunda yapılan kontrolde yaklaşık 4 dakikalık video kaydı bulundu. Soruşturma sürüyor.

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