Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA! 4 dakikalık video detayı! Şişli'de Batuhan Bıyıkoğlu evinde başından vurulmuş halde bulundu! 'Gelseniz iyi olur...'
SON DAKİKA! 4 dakikalık video detayı! Şişli'de Batuhan Bıyıkoğlu evinde başından vurulmuş halde bulundu! 'Gelseniz iyi olur..."
Şişli'de odasında başından vurulmuş halde bulunan 33 yaşındaki Batuhan Bıyıkoğlu'nun ölümündeki sır perdesi aralanıyor. Gencin teyzesine attığı son mesaj, bıraktığı şifreli not ve 4 dakikalık veda videosu ortaya çıktı Öte yandan emekli polis babanın "Silah benim değil" çıkışı olayın seyrini değiştirdi. İşte kan donduran olayın detayları...
Giriş Tarihi: 22.09.2026 11:14
Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 11:15