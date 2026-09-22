SON DAKİKA! 4 dakikalık video detayı! Şişli'de Batuhan Bıyıkoğlu evinde başından vurulmuş halde bulundu! 'Gelseniz iyi olur..."

ANNESİ VE BABASI POLİSE BİLGİ VERDİ

Polis ekiplerinin görüştüğü Hanife B., oğlunun 2020 yılında eşinden boşandığını ve kendileriyle birlikte yaşadığını söyledi. Oğlunun özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını ancak 2 aydır işsiz olduğunu anlatan anne, herhangi bir borcunun veya psikolojik sorununun bulunmadığını belirtti. Baba İlhami B. ise oğlunun yaklaşık 2 yıl önce eşinden boşandığını, bu süreçte psikolojik sorunlar yaşadığını anlattı.