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Son dakika! 4 ilde eğitime kar engeli! Okullar bir gün tatil edildi

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından etkili olan kar yağışı hayatı nedeniyle bazı illerde eğitime bir gün ara verildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.12.2024 09:25 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 09:34
Son dakika! 4 ilde eğitime kar engeli! Okullar bir gün tatil edildi

Son dakika haberleri: Meteoroloji'nin uyarıları sonrası yurdun bazı noktalarında kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime bir gün ara verildi. İşte o iller...

Son dakika! 4 ilde eğitime kar engeli! Okullar bir gün tatil edildi

UŞAK

Uşak Valiliği, kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verileceğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte etkili olan kar yağışının gece saatlerinde artarak devam edeceği ve buzlanma tehlikesinin olabileceği kaydedildi.

Son dakika! 4 ilde eğitime kar engeli! Okullar bir gün tatil edildi

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"30 Aralık 2024 tarihinde, ilimiz merkezinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personelimiz de 1 gün idari izinli sayılacaktır. Saat 12.00'ye kadar ilimiz merkezinde trafik seyir ve can güvenliği için motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir."

Son dakika! 4 ilde eğitime kar engeli! Okullar bir gün tatil edildi

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Valiliği, kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verileceğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte gece yarısından itibaren etkili olması ve aralıklı olarak da gün içinde devam etmesi beklenen kar yağışı, kar birikintileri, don ve buzlanma tehlikesinin olabileceği kaydedildi.

Son dakika! 4 ilde eğitime kar engeli! Okullar bir gün tatil edildi

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"30 Aralık tarihinde, il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelimiz de 1 gün idari izinli sayılacaktır."

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