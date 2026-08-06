Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! 4 yaşındaki Emre'nin sır ölümünde dede itirafçı oldu: 'Bir iki tane vurdum bayıldı' Anne 3 gün sonra o katil ile evlenmiş...

SON DAKİKA! 4 yaşındaki Emre'nin sır ölümünde dede itirafçı oldu: "Bir iki tane vurdum bayıldı" Anne 3 gün sonra o katil ile evlenmiş...

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz Ocak ayında yüksekten düştüğü iddiasıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 4 yaşındaki Y.E.Y'nin ölümündeki düğümü JASAT dedektifleri çözerken, çocuğun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olayda bir başka dehşete düşüren ayrıntı ise çocuğun annesinin, oğlu öldürüldükten sadece 3 gün sonra oğlunun katili ile nikâh kıyması oldu.

Gökhan KOCAASLAN
Giriş Tarihi: 06.08.2026 15:59 Güncelleme Tarihi: 06.08.2026 19:01
SON DAKİKA! 4 yaşındaki Emre’nin sır ölümünde dede itirafçı oldu: Bir iki tane vurdum bayıldı Anne 3 gün sonra o katil ile evlenmiş...

Olay, geçtiğimiz 24 Ocak 2026'da merkeze bağlı Işıklar beldesinde yaşandı. Y.E.Y isimli 4 yaşındaki çocuk, annesi Z.K. ve dede M.K., tarafından yüksekten düştüğü gerekçesi ile bilinci kapalı bir şekilde Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

SON DAKİKA! 4 yaşındaki Emre’nin sır ölümünde dede itirafçı oldu: Bir iki tane vurdum bayıldı Anne 3 gün sonra o katil ile evlenmiş...

KÜÇÜK ÇOCUK BEYİN KANAMASINDAN HAYATINI KAYBETTİ

Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen küçük çocuk, burada yapılan müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Y.E.Y, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SON DAKİKA! 4 yaşındaki Emre’nin sır ölümünde dede itirafçı oldu: Bir iki tane vurdum bayıldı Anne 3 gün sonra o katil ile evlenmiş...

SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİREN JASAT 5 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

Olayın ardından soruşturma başlatan jandarma ekipleri küçük çocuğun düştüğü öne sürülen yerde inceleme yapıp ardından aile üyelerinin ifadelerini aldı. Yapılan incelemelerin ardından soruşturmayı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) devraldı. Dosyayı detaylı şekilde inceleyen JASAT dedektifleri aile üyelerinin çelişkili ifadeleri ve otopsi raporundan yola çıkarak, anne Z.K., üvey baba B.K., dede M.K. ve babaanne A.K., ile bir aile üyesini gözaltına aldı.

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SON DAKİKA! 4 yaşındaki Emre’nin sır ölümünde dede itirafçı oldu: Bir iki tane vurdum bayıldı Anne 3 gün sonra o katil ile evlenmiş...

DEDE OLAYI İTİRAF ETTİ

JASAT dedektifleri tarafından adliye sevk edilen aile üyeleri, küçük çocuğu B.K.'nin öldürdüğünü itiraf ettiler. Dede M.K., ifadesinde küçük çocuğun öldüğü gün, oğlu, yani üvey babası olan B.K. ile koyun otlatmak için araziye gittiğini ancak bir süre sonra B.K.'nin kucağında Y.E.Y'yi getirerek, 'Bir iki tane vurdum, bayıldı. Şuna bir bakın' diyerek kendisine verdiğini söyledi. Bunun üzerine küçük çocuğu gelini olan Z.K., ile birlikte alarak hastaneye götürdüklerini ve sonrasında çocuğun öldüğünü söyledi.

SON DAKİKA! 4 yaşındaki Emre’nin sır ölümünde dede itirafçı oldu: Bir iki tane vurdum bayıldı Anne 3 gün sonra o katil ile evlenmiş...

ÜVEY BABA KÜÇÜK ÇOCUĞU ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASIYLA TUTUKLANDI

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan şahıslardan üvey baba B.K., 'Kasten adam öldürme' suçlamasıyla, dede M.K., ise delil karartma suçundan tutuklanırken, anne Z.K., ile babaanne A.K., hakkında ise adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. Gözaltına alınan diğer aile üyesi ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Tutuklanan B.K., cinayeti nasıl işlediğini anlatmayarak olayı inkar etti.

SON DAKİKA! 4 yaşındaki Emre’nin sır ölümünde dede itirafçı oldu: Bir iki tane vurdum bayıldı Anne 3 gün sonra o katil ile evlenmiş...

KÜÇÜK ÇOCUĞUN ÖLMEDEN ÖNCE DE DAYAK YEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Çıkarıldığı mahkemede suçlamaları kabul etmeyen, ancak tutuklanan üvey baba B.K.'nin ile ilgili çevre sakinlerinden alınan bilgilerde ise küçük çocuğu ölmeden önce üvey olduğu gerekçesi ile altını ıslattığı ya da gürültü yaptığı gerekçesiyle sürekli dövdüğü iddia edildi.

SON DAKİKA! 4 yaşındaki Emre’nin sır ölümünde dede itirafçı oldu: Bir iki tane vurdum bayıldı Anne 3 gün sonra o katil ile evlenmiş...

DUYARSIZLIĞIN BU KADARI

Aile üyelerinin yakınlarından alınan bir başka bilgide ise duyarsızlığın bu kadarı gözler önüne serildi. B.K., çocuğu öldürdüğü annesi Z.K. ile olaydan sadece 3 gün sonra resmi nikah yaparak evlendiği ortaya çıktı. Anne Z.K.'nın ise olayı, kocası ve ailesinin baskılarından dolayı sakladığı belirtildi.

SON DAKİKA! 4 yaşındaki Emre’nin sır ölümünde dede itirafçı oldu: Bir iki tane vurdum bayıldı Anne 3 gün sonra o katil ile evlenmiş...
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#AFYONKARAHİSAR