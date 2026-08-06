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SON DAKİKA! 4 yaşındaki Emre'nin sır ölümünde dede itirafçı oldu: 'Bir iki tane vurdum bayıldı' Anne 3 gün sonra o katil ile evlenmiş...
SON DAKİKA! 4 yaşındaki Emre'nin sır ölümünde dede itirafçı oldu: "Bir iki tane vurdum bayıldı" Anne 3 gün sonra o katil ile evlenmiş...
Afyonkarahisar'da geçtiğimiz Ocak ayında yüksekten düştüğü iddiasıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 4 yaşındaki Y.E.Y'nin ölümündeki düğümü JASAT dedektifleri çözerken, çocuğun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olayda bir başka dehşete düşüren ayrıntı ise çocuğun annesinin, oğlu öldürüldükten sadece 3 gün sonra oğlunun katili ile nikâh kıyması oldu.
Giriş Tarihi: 06.08.2026 15:59
Güncelleme Tarihi: 06.08.2026 19:01