SON DAKİKA! 4 yaşındaki Emre'nin sır ölümünde dede itirafçı oldu: "Bir iki tane vurdum bayıldı" Anne 3 gün sonra o katil ile evlenmiş...

DEDE OLAYI İTİRAF ETTİ

JASAT dedektifleri tarafından adliye sevk edilen aile üyeleri, küçük çocuğu B.K.'nin öldürdüğünü itiraf ettiler. Dede M.K., ifadesinde küçük çocuğun öldüğü gün, oğlu, yani üvey babası olan B.K. ile koyun otlatmak için araziye gittiğini ancak bir süre sonra B.K.'nin kucağında Y.E.Y'yi getirerek, 'Bir iki tane vurdum, bayıldı. Şuna bir bakın' diyerek kendisine verdiğini söyledi. Bunun üzerine küçük çocuğu gelini olan Z.K., ile birlikte alarak hastaneye götürdüklerini ve sonrasında çocuğun öldüğünü söyledi.