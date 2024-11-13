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SON DAKİKA | 5 çocuk feci şekilde can vermişti! İzmir'deki olayda kahreden detay: Devlet istedi aile vermedi

Son dakika haberi: İzmir'de, elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında can veren 5 kardeşin babalarının cezaevinde olduğu, annelerinin de topladığı hurdaların bedeli 800 lirayı almak için, kapıyı kilitleyip hurdacıya gittiği ortaya çıktı. İzmir'de, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında can veren 5 kardeşin evini Aile Bakanlığı'nın geçen yıl 18 kez ziyaret ettiği ve 110 bin lira yardımda bulunduğu öğrenildi. Bakanlığın koruma altına alma talebini ise ailenin ısrarla reddettiği ortaya çıktı

Ceyhan TORLAK
Rana BÜYÜKTAŞ Rana BÜYÜKTAŞ
Giriş Tarihi: 13.11.2024 07:58 Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 08:04
SON DAKİKA | 5 çocuk feci şekilde can vermişti! İzmir’deki olayda kahreden detay: Devlet istedi aile vermedi

Son dakika haberi: İzmir'in Selçuk ilçesinde, önceki gün Aras Bulut (1), Masal Işık (2), Aslan Miraç (3), Funda Peri (4) ve Fadime Nefes Akcan (5) kardeşlerin, evde elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında öldüğü facianın detayları ortaya çıktı.

SON DAKİKA | 5 çocuk feci şekilde can vermişti! İzmir’deki olayda kahreden detay: Devlet istedi aile vermedi

Gözaltına alınan anne Akcan ifadesinde, topladığı hurdaları 800 TL'ye sattığını ve hurdacıdan parasını almak için kısa süreliğine evden ayrıldığını, 15-20 dakika sonra eve döndüğünde yangının çıktığını gördüğünü anlattı.

SON DAKİKA | 5 çocuk feci şekilde can vermişti! İzmir’deki olayda kahreden detay: Devlet istedi aile vermedi

Anne Akcan çocuklarının cenaze törenine katıldıktan sonra taksirle ölüme neden olma suçundan adliyeye sevk edildi.

SON DAKİKA | 5 çocuk feci şekilde can vermişti! İzmir’deki olayda kahreden detay: Devlet istedi aile vermedi

BABA CEZAEVİNDE

Hırsızlıktan 8 yıl 7 ay hapis cezası alan ve cezaevine bulunan baba Hakan Akcan'ın uyuşturucu kullanmaktan ve kasten yaralamadan sabıkalı olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA | 5 çocuk feci şekilde can vermişti! İzmir’deki olayda kahreden detay: Devlet istedi aile vermedi

Baba Hakan Akcan'a çocuklarının cenazesine katılması için savcılık tarafından izin verildi. 5 kardeş, Tahsin Ağa Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Acarlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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