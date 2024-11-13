SON DAKİKA | 5 çocuk feci şekilde can vermişti! İzmir'deki olayda kahreden detay: Devlet istedi aile vermedi
Son dakika haberi: İzmir'de, elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında can veren 5 kardeşin babalarının cezaevinde olduğu, annelerinin de topladığı hurdaların bedeli 800 lirayı almak için, kapıyı kilitleyip hurdacıya gittiği ortaya çıktı. İzmir'de, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında can veren 5 kardeşin evini Aile Bakanlığı'nın geçen yıl 18 kez ziyaret ettiği ve 110 bin lira yardımda bulunduğu öğrenildi. Bakanlığın koruma altına alma talebini ise ailenin ısrarla reddettiği ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 13.11.2024 07:58
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 08:04